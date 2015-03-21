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Dünya
Deutsche Welle

Mültecileri Mısır ve Tunus kurtaracak

Spiegel dergisinin haberine göre AB'ye kaçak göçle mücadele için yeni "caydırıcı bir yönteme" başvurulacak.

21 Mart 2015 16:37


Spiegel dergisinin haberine göre İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya mültecilerin Akdeniz üzerinden AB topraklarına ulaşmasını engellemek için yeni önlemler almayı hedefliyor.

Derginin haberinde yer verdiği bir belgeye göre İtalya, AB üyesi olmayan Mısır ve Tunus gibi ülkelerin mülteci teknelerini kurtarma çalışmalarına katılmasını önerdi. Belgede mültecileri kurtarmak ve insani trajedileri engellemek için "üçüncü ülkelerin coğrafi konumları sebebiyle daha hızlı ve etkili şekilde harekete geçebileceği" ifadesine yer veriliyor.

Belgeye göre Mısır veya Tunuslu birimler tarafından kurtarılan mültecilerin bu iki ülkenin limanlarına götürülmesi, AB'nin bu işlem sırasında söz konusu birimlere yardımcı olması ve bu yolla "caydırıcı bir etki oluşturulması" planlanıyor.

Yeşiller’den eleştiri

Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubu üyesi Ska Keller, AB üyesi ülkelerin mültecilerle ilgili sorumluluklarından kurtulmak için her yola başvurduğu eleştirisini getirdi. Keller, Mısır ve Tunus'un mülteciler için güvenli ülkeler olmadığının da altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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