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BBC Türkçe

Mültecileri bavullar ve bagajlarda İspanya'ya sokmaya çalıştılar!

Faslı insan kaçakçısı gözaltına alındı

03 Ocak 2017 08:37

İspanya polisi, mültecileri bavullara ve bir arabanın torpido gözüne saklayarak İspanya topraklarına sokmaya çalışan iki Faslı insan kaçakçısını gözaltına aldı.

Pazartesi günü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprak parçası Ceuta'ya giriş yapmaya çalışan bir araç, polis tarafından denetlenirken saklanan mülteciler bulundu.

Bir mülteci arabanın bagajındaki stepne bölmesinde bulunurken, bir diğer mülteci de aracın torpido gözündeki boşluktan çıkarıldı.

Gineli olduğu tahmin edilen biri kadın iki mülteci sağlık ekipleri yardımcı oldu. Her iki mültecinin de son derece havasız bölmelerde uzun süre yolculuk yapmak zorunda kaldığı sanılıyor.

Arabada bulunan mültecilerden ayrı olarak başka birmülteci ise bir kadının bavulunun içinde bulundu.

30 Aralık'ta meydana geldiği açıklanan olayda Gabonlu olduğu sanılan genç mülteciye de arabadan çıkarılan mületciler gibi tıbbi müdahale gerekti.

22 yaşındaki Faslı kadının, Gabonlu mületciyi Ceuta'ya sokmaya çalışırken yakalandığı ifade edildi.

Ceuta kısa süre önce, yaşanan mülteci akınıyla gündeme gelmişti.

İspanya'nın Fas'taki toprağı Ceuta kentinin sınırında çıkan karmaşada elli Faslı mületci ve beş İspanyol sınır görevlisi yaralanmıştı.

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