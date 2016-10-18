'Mültecileri aşağıladığı' için eleştirilen eski dünya güzeli özür diledi

Seyahat dergisi Conde Nast Traveller'ın Hindistan baskısının kapağına taşıdığı fotoğrafı, 2000 Dünya Güzeli ve Bollywood yıldızı Priyanka Chopra'yı zor durumda bıraktı.

Priyanka Chopra'nın giydiği bluzun üzerinde İngilizce "mülteci", "göçmen" ve "yabancı" kelimelerinin üstü çizilmişti. Üstü çizilmeyen tek kelime ise "gezgin"di.

Chopra ve Conde Nast Traveller dergisi bu fotoğraf yüzünden sosyal medyada ağır şekilde eleştirildi ve "mültecileri aşağıladıkları" için eleştirildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Suriye'de savaşın hala sürdüğüne ve mülteciliğin bir tercih olmadığına dikkat çekti.

Huffington Post'ın blog yazarı Arpita Das, "Mülteci olmak, gitmek istediğin bir sonraki yeri seçmek, Airbnb'de kalacak ev aramaktan çok daha farklı" diye yazdı.

Priyanka Chopra ve Conde Nast Traveller dergisi tepkiler sonrası özür diledi.

Hindistan'ın NDTV kanalına konuşan Chopra, "Kimi üzdüysem özür dilerim. Ben her zaman yaftalamaya karşı oldum. Bu durum beni gerçekten çok etkiledi ama vermek istediğimiz mesaj yanlış anlaşıldı. Derginin tek yapmak istediği yabancı düşmanlığı hakkında bir mesaj göndermekti" dedi.

BBC'ye konuşan Conde Nast Traveller yetkilileri de amaçlarının sadece insanların "etiketlenmesine" karşı olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Derginin yetkilileri, sınırların olmadığı bir dünyaya inandıklarını ve herkesin bir yolculuğun parçası olduğunu söyledi.