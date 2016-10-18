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Dünya
BBC Türkçe

Mültecilere tekme atan Macar kameramana ödül!

Geçen yıl Macaristan'ın Röszke şehrinde polis çemberinden kaçmaya çalışan mültecilere tekme atıp çelme takarken görüntülenen Petra László, uzun bir aradan sonra aldığı ödülle kendinden söz ettirdi

18 Ekim 2016 14:51

Geçen yıl Macaristan'ın Röszke şehrinde polis çemberinden kaçmaya çalışan mültecilere tekme atıp çelme takarken görüntülenen kameraman Petra László, uzun bir aradan sonra aldığı ödülle kendinden söz ettirdi.

Petra László ve eşinin hazırladığı belgesel, Lakitelek Belgesel Film Festivali'nde özel ödüle kayık görüldü.

Festival, Macaristan'da 1956 yılında çıkan ayaklanmasının 60. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında düzenlendi.

László çiftinin hazırladığı "Ulusun düşmanları" adlı belgesel ise 1956'da yaşamını yitiren bir direnişçinin hayatını anlatıyor.

1956 Etkinlikleri Destek Fonu'ndan alınan maddi yardımla hazırlanan 32 dakikalık belgeselin Macaristan Devlet Televizyonu'nda da gösterileceği açıklandı.

Petra László, kucağında küçük bir çocuk taşıyan yaşlı bir mülteciyi çelmeleyerek yere düşürdüğü ve bir mülteciye de tekme attığı için tepki almıştı.

Çalıştığı N1 televizyonundan da atılan László, aldığı tepkiler ve tehditler yüzünden ailesinin ve çocuklarının hayatının tehlikede olduğunu söyleyip ortadan kaybolmuştu.

László'nun yurtdışına gittiği de söyleniyordu.

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