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BBC Türkçe

Mültecilere tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

Geçen yıl Macaristan'ın Röszke şehrinde polis çemberinden kaçmaya çalışan mültecilere tekme atıp çelme takan kameraman Petra Lászlo 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

15 Ocak 2017 16:33

Geçen yıl Macaristan'ın Röszke şehrinde polis çemberinden kaçmaya çalışan mültecilere tekme atıp çelme takarken görüntülenen kameraman Petra László, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Szeged Bölge Mahkemesi, kameramana "hırpalamak, yaralamak" suçundan ceza verirken, ceza ertelendi.

Petra László, kucağında küçük bir çocuk taşıyan yaşlı bir mülteciyi çelmeleyerek yere düşürdüğü ve bir mülteciye de tekme attığı için tepki almıştı.

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Çalıştığı N1 televizyonundan da atılan László, aldığı tepkiler ve tehditler yüzünden ailesinin ve çocuklarının hayatının tehlikede olduğunu söyleyip ortadan kaybolmuştu.

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