Mültecilere havuz yasağı kaldırıldı

Bornheim Şehir İdaresi, çarşamba gününden itibaren kapalı havuzun yeniden tüm
kullanıcılara açıldığını duyurdu.
Geçen hafta, havuzun yakınlarındaki mülteci yurdunda kalan erkeklerin, havuza gelen
kadınları taciz ettiği yönündeki şikâyetlerin artması üzerine Bornheim yönetimi, mülteci
erkeklerin havuza girişini yasaklamıştı. Ancak Köln'deki taciz olaylarının ardından
alınan bu karar, Almanya'da olduğu kadar yurt dışında da medya organlarının ilgisini
çekmiş ve tartışma yaratmıştı. Karar, davranışlarından bağımsız olarak tüm mültecileri
zan altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
Bornheim Belediye Başkanı Wolfgang Henseler, yasağın kaldırılmasının medya
baskısı üzerine gerçekleşmediğini söyledi. Henseler, "Karar, mültecilerle göçmen
kökenli olan veya olmayan kadınlara karşı saygılı olmaları konusunda yaptığımız
yoğun görüşmelerden sonra alındı" dedi. Belediye Başkanı, yasağın geçici bir karar
olduğunu ve sorumlu merciler tarafından durumun titizlikle incelenmesinin ardından
alındığını belirtti.