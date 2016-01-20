Mültecilere havuz yasağı kaldırıldı



Bornheim Şehir İdaresi, çarşamba gününden itibaren kapalı havuzun yeniden tüm

kullanıcılara açıldığını duyurdu.

Geçen hafta, havuzun yakınlarındaki mülteci yurdunda kalan erkeklerin, havuza gelen

kadınları taciz ettiği yönündeki şikâyetlerin artması üzerine Bornheim yönetimi, mülteci

erkeklerin havuza girişini yasaklamıştı. Ancak Köln'deki taciz olaylarının ardından

alınan bu karar, Almanya'da olduğu kadar yurt dışında da medya organlarının ilgisini

çekmiş ve tartışma yaratmıştı. Karar, davranışlarından bağımsız olarak tüm mültecileri

zan altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Bornheim Belediye Başkanı Wolfgang Henseler, yasağın kaldırılmasının medya

baskısı üzerine gerçekleşmediğini söyledi. Henseler, "Karar, mültecilerle göçmen

kökenli olan veya olmayan kadınlara karşı saygılı olmaları konusunda yaptığımız

yoğun görüşmelerden sonra alındı" dedi. Belediye Başkanı, yasağın geçici bir karar

olduğunu ve sorumlu merciler tarafından durumun titizlikle incelenmesinin ardından

alındığını belirtti.