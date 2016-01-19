Mültecilere dönük şiddet: Son 25 yılın en büyük 10 saldırısı



1. Hoyersweda, Mecklenburg-Vorpommern

17.09 - 23.09.1991 tarihleri arasında bir hafta boyunca Almanya'da yabancı düşmanı saldırılar meydana geldi. Hoyerswerda 90'lı yıllarda mülteci yurtları ve yabancılara yönelik bir dizi saldırının başlangıcını oluşturdu. 30 bin nüfuslu kentte sosyal konutlar ve mülteci yurtları hedef alındı. Çatışmalara zaman zaman 500 kişinin katıldığı oldu. Polis, saldırıları engelleyemedi. Toplam 32 kişi yaralandı, 82 kişi gözaltına alındı. Davalar sonucunda sadece 4 kişi hüküm giydi.

2. Lampertheim, Hessen

Lampertheim'da 31 Ocak 1992 tarihinde bir mülteci yurdunun kundaklanması sonucu Sri Lankalı üç kişi hayatını kaybetti. Yabancı düşmanı saldırıların ilk kurbanları onlardı, ancak tarih son kurbanlar olmadıklarını gösterdi.

3.Saal, Mecklenburg Vorpommern

14 Mart 1992'de 40 aşırı sağcı gencin bir mülteci yurduna saldırması sonucu bir Romanya vatandaşı hayatını kaybetti.

4.Hörstel, Nordrhein-Westfalen

4 Nisan 1992'de bir mülteci yurdu ateşe verildi. Çıkan yangında orada ikamet eden bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti.

5.Rostock-Lichtenhagen, Mecklenburg-Vorpommern

22-26 Ağustos 1992 tarihleri arasında aşırı sağcı saldırganlar günlerce Vietnamlı eski sözleşmeli işçilerin barındığı konutları hedef aldı. Saldırganlar daha sonra, Mecklenburg-Vorpommern'deki merkezi mülteci yurdunun önünde olay çıkardı. 3 bin kişinin ve kameraların önünde meydana gelen olaylarda aşırı sağcılar ağırlıklı olarak Rumenlerin yaşadığı bir apartmana taş ve yanıcı madde fırlattı.

6.Mölln, Schleswig-Holstein

23 Kasım 1992'de iki Neonazi, iki Türk ailenin evini ateşe verdi. Saldırıda iki kız çocuğu ile büyükanneleri hayatını kaybetti.

7.Solingen, Kuzey Ren-Vestfalya

29 Mayıs 1993'te dört aşırı sağcı genç, Türk Genç ailesinin evini ateşe verdi. Ailenin beş üyesi yanarak can verdi. Saldırganlar mahkemede, "Almanya'da çok fazla sayıda yabancı var" dedi.

8.Lübeck, Schleswig-Holstein

18 Ocak 1996'yı 19 Ocak'a bağlayan gece 48 kişinin yaşadığı mülteci yurdu kundaklandı. Saldırıda altısı çocuk 10 kişi ölürken, failler bulunamadı. Bu saldırı, Almanya tarihinde mültecilere yönelik en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

9.Ludwigshafen-Oppau, Rheinland-Pfalz

Kısa dönemli bir durgunluğun ardından bu kez 16 Temmuz 2000 gecesi dört Neonazi, bir mülteci yurdunu ateşe verdi. 11 yaşındaki bir kız çocuğu bacaklarından ağır yaralanırken, iki çocuk cam kırıkları nedeniyle hafif derecede yaralandı. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen aşırı sağcı saldırganlar gözaltına alındı ve 2000 yılının kasım ayında gençlik ceza hukuku uyarınca ağır cezalara çarptırıldı.

10.Sangershausen, Saksonya-Anhalt

6 Ocak 2007 tarihinde sabah erken saatlerde aşırı sağcılar bir mülteci yurduna molotof kokteylli saldırı düzenledi. Binanın en alt katını etkisi altına alan yangında üç kişi güçlükle kurtulabildi. Saldırının dört faili 2010 Mayısı'nda cinayete teşebbüs ve ağır kundaklama suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.