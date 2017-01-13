Mültecilere çelme takan kameramana 3 yıl hapis cezası

2015 yılının Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırında kucağında çocuğuyla polislereden kaçmaya çalışan kucağında çocuğu olan bir babaya çelme takıp düşüren, mülteci bir kız çocuğuna ise tekme atan Petra Laszlo’ya, 3 yıl hapis cezası verildi.

Kameramanlık yapan Petra Laszlo’nun davası Szeged Bölge Mahkemesi’nde görüldü. Laszlo, davada 'hırpalamak, yaralamak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Petra Laszlo fotoğraflarda ve görüntülerde açıkça görülen tekme atma ve çelme atma suçlamalarını kabul etmedi ve sığınmacıları ayağıyla uzak tutmaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti ise savunmayı destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını, kameramanın bu saldırgan tavrının infiale neden olduğunu belirtti ve Laszlo’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Petra Laszlo’ya verilen hapis cezası ertelendi.