Mülteciler uyum sağlamaya çalışıyor



Alexandra Frommer Siemens'in farklı temsilciliklerinde meslek hazırlığı sınıflarına katılan 66 mültecinin uyumundan sorumlu. Bu 66 stajyeri seçmek hiç de kolay olmamış. Almanya'nın yeni göçmenlerinin ağırlıklı olarak ortalama ile ortalamanın altında eğitim seviyesine sahip olduğunu belirten Frommer, eyaletler arasında düzenlemelerdeki farklılıklar nedeniyle yazışmaların ve izinlerin de uzun zaman aldığını kaydediyor.

Frommer yine de oldukça ümitli. Hatta Siemens'e bireysel olarak online başvuru yapıp, standart prosedürlerden geçerek kabul edilen mülteciler de olmuş. 6 ay süren meslek hazırlığının ardından makine ustası veya elektronik ustası olmaya uygun görülen adaylar Siemens'te meslek eğitimine başlıyor.

Alman posta idaresi Deutsche Post da mülteciler için 100 staj ve 50 mesleki yeterlilik eğitimi olanağı sunuyor. Yine burada da uygun görülen mültecilerin firmada çalışmaya devam etme şansı bulunuyor. Stajyerler önce firma içinde görevlendiriliyor, daha sonra Alman posta idaresinin bir çalışanıyla birlikte gönderi dağıtımlarında görev alıyorlar.

Deutsche Post'dan Christof Erhart "Benim için en önemli olan firmamıza gelen mültecilere Almanya'daki iş akışı, dakiklik, güvenilirlik, müşteri odaklı çalışma, grup çalışması gibi önem verdiğimiz değerleri aşılamak. Bunlara kültürel anlamda alışık değilseniz ancak pratikte görerek öğrenebilirsiniz" açıklamasını yapıyor.

Tahminler fazla mı iyimser?

Peki Almanya'ya gelen yeni mültecilerin ülkeye uyum sağlaması ne kadar sürecek? Münster Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani bunun zaman alacağını vurguluyor. El-Mafaalani'ye göre önümüzdeki 10 yıl içinde mültecilerin yarısı kendi ayakları üzerinde duracak hale gelirse, kendimizi şanslı saymalıyız.

Göç, uyum ve eğitim politikaları üzerine çalışmalar yapan El-Mafaalani, bazı ülkelerde uyum sürecinin çok daha hızlı işleyeceğini belirtiyor. Uzmana göre bunun nedeni ise bu ülkelerin alacakları mültecileri seçerek kendilerinin belirlemiş olması.

Uzmanlara göre Almanya kalifiye işgücü açığını kontrol altına almak istiyorsa öncelikle buna uygun bir göç yasası oluşturmalı.

Yaşlanan nüfusa sorununa çözüm

Demografi ve göç uzmanı Meinhard Miegel'e göre insani yardımı ekonomik çıkarlarla karıştırmak ise doğru bir yöntem değil. Miegel'e göre bazı politikacıların savunduğu Almanya'nın yaşlanan nüfus probleminin göçle kapatılabileceği savı ise hiç gerçekçi değil:

"Yaklaşık 50 yıldır nüfus yapısının korunması için gerekenin yaklaşık üçte ikisi kadar bebek doğuyor. Gerekli olan yılda bir milyon bebekken, yılda 600 ila 650 bin bebek dünyaya geliyor. Yani her yıl 350 ila 400 bin eksik çocuktan bahsediyoruz. Yani nüfus sorununu kapatmak için, bakın çözmek için demiyorum kapatmak için muazzam bir göçmen güruhunun kabul edilmesi lazım. Çünkü gerçek bir çözüm için bu göçmenlerin gerçekten doğmamış çocukların yerini doldurabilmesi gerekiyor. Genç olmalılar, kalifiye olmalılar, uyum için motivasyona sahip olmalılar... Bunlar şimdiye kadar temin edilememiş ön koşullar."

Meinhard Miegel'e göre geçen elli yılda eksik doğumlar nedeniyle harcanmayan paranın şimdi mültecilerin uyumuna yatırılması gerekiyor. O da uygun kriterler doğrultusunda kapsamlı bir göç yasası hazırlanması gerekliliğini savunanlardan. “İşte ancak o zaman şu vasıflara sahip bu kadar kişiye ihtiyacımız var diyebiliriz” şeklinde konuşan Miegel “Geçmişte uyguladığımız olabilecek en kötü çözümdü, gelen çok sayıda insan bir şekilde uyum sağladı. Kimi daha az uyum sağladı, kimi hiç uyum sağlayamadı. Bu böyle devam edemez. Bir göç yasasına ihtiyacımız var” diyor.

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Thomas Kohlmann