'Mülteciler Türkiye'ye geri gönderilsin'



Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ile birlikte Atina'ya giden Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mültecilerin Yunanistan'da kayıt altına alınıp dağıtılmalarının organize edilmesi ve sınır kontrolleriyle mülteci akınının yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Mülteci kriziyle mücadele için bunların yapılmasının şart olduğunu belirten de Maiziere Almanya'nın Yunanistan'a 100 polis ve iki hızlı tekne gönderileceğini duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı, acilen birlikte hareket edilmediği takdirde Avrupa'nın on yıllardır bin bir güçlükle bina etmeye çalıştığı yapının bir yıl zarfında yıkılıp gidebileceğini belirtti.

Yunanistan'ı geçen hafta üzerine düşen görevleri yapması konusunda uyaran Thomas de Maiziere, Yunan İçişleri Bakanı Panagiotis Kouroumblis ile görüşmesinin verimli geçtiğini ve mülteci kayıt merkezlerinin kurulmasında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı, mülteci sayısının azaltılması gerektiğini ve bunun için Türkiye'den de insan kaçakçılarıyla daha etkili mücadele etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye güvenli ülke"

Yunanistan İçişleri Bakanı Panagiotis Kouroumblis, “Kendimizi aştık ve Türkiye'yi güvenli üçüncü ülkeler arasına dahil ettik” dedi. Kouroumblis, komşu Türkiye'deki insan hakkı ihlallerine rağmen bu adımı atmış olmalarının ülkesinin krizin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bakan, Almanya ve Fransa'dan yardım istediklerini ve Yunanistan'ın mültecilerin kayıt altına alınıp AB ülkeleri arasında paylaştırılması kadar, iltica talep etme hakkı olmayanların geri gönderilmesinde de yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Yunan bakan, ülkesinin geçici olarak Schengen vizesiz seyahat bölgesinden çıkarılmasıyla ilgili tartışmaları kasten, “Umarım Avrupa aceleci kararlar almaz” dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Cazeneuve, üçlü buluşmanın ardından düzenlenen basın konferansında, mültecilerin kayıtlarının yapılmasına ve seyahat belgelerinin orijinalliğinin denetlenmesine yardımcı olmak üzere Yunanistan'a uzman göndereceklerini söyledi. Fransız Bakan kayıtların Schengen ülkeleri arasında ve istihbarat örgütlerindeki bilgilerle denkleştirilmesinin de şart olduğunu belirtti.

Konuk bakanları kabul eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Avrupa'nın işbirliği içinde olmasına büyük önem atfettiklerini, mülteci krizinin kendilerine büyük yük oluşturduğunu, Ege'de her gün mültecilerin boğulduğunu ve gecikmeden kayıt merkezleri kurulması gerektiğini söyledi.