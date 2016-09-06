Mülteciler Letonya'dan Almanya’ya kaçıyor



Letonya'da mültecilerin sığınma başvurusu kabul edilmesine rağmen hiçbir kurumu bilgilendirmeden Almanya'nın yolunu tutuyorlar. AB’nin mültecilerin paylaşımı programı çerçevesinde Letonya şimdiye kadar taahhüt ettiği 531 göçmenden sadece 69’unu ülkeye kabul etti. Bunlardan 23’ünün sığınmacı ya da benzeri bir statü aldıkları, ancak bu 23 kişiden 21’inin ülkeyi terk ederek Almanya’ya doğru yola koyuldukları öğrenildi. Konuya ilişkin haberi Letonya Televizyonu bildirdi. Mültecilerin ülkede iş ve konut bulmalarının neredeyse mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.

Sığınma başvurusu kabul edilen mültecilerin serbest dolaşım hakkı

Letonya makamlarının mültecilerin tam olarak nereye doğru yola çıktıkları konusunda bilgilerinin olmadığı, hukuken onları alıkoyma gibi bir haklarının da bulunmadığı belirtiliyor. Mültecilerin sığınma buşvurularının kabul edilmesinden sonra Avrupa’da serbest dolaşım özgürlüğü olduğuna işaret ediliyor.

'Sosyal yardımların kesilmesi yanlıştı'

Letonya’daki oturma statüleri belirgin olmamasına rağmen devlet mültecilere her ay 139 Euro ödemeye devam ediyor. Letonya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı mültecilerin topluma uyumunda zorluklar yaşandığına değinirken, geçen yıl mültecilere sosyal yardımların kesilmesinin ise yanlış bir karar olduğunun altını çizdi. Letonya Televizyonu’na konuşan Müsteşar, bunun, mültecilerin diğer Batı Avrupa ülkelerine geçmek istemelerinin ardında yatan sebep olabileceğini, ayrıca dil bilme seviyelerinin yetersiz olmasının da uyum konusunda sorun oluşturduğunu vurguladı.

Hükümetten çalışma koşullarını düzeltme kararı

Riga‘daki merkez sağ hükümetin Başbakanı Maris Kucinskis bu konu ile ilgileneceğini belirterek, "Biz duvarlar çekerek insanları durdurmak isteyen totaliter bir devlet olmak istemiyoruz" diye konuştu. Hükümet ilk önlem olarak sığınmacı adayları için çalışma koşullarını düzeltme kararı aldı.

Halk mülteciler konusunda çekinceli

Letonya’nın komşusu Estonya’da ise ülkeye kabul edilen 47 göçmenin henüz başka bir ülkeye geçmediği saptandı. Letonya ve Estonya halkları göçmenlerin ülkelerine kabulü konusunda yoğun çekince taşıyorlar.