Mülteciler için Milano'dan Köln'e kadar pedal çevirdi

Hakan Aytaş / Köln, 7 Eylül (DHA) - Muğlalı üniversite öğrencisi İsa Kör (21) mültecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İtalya\'nın Milano kentinden başlattığı bisiklet turunu Fransa, Belçika, Hollanda\'dan geçerek Almanya\'nın Köln kentinde tamamladı.

İsa Kör, 14 Ağustos\'ta başlayan ve 25 gün süren yolculuğu boyunca 4 bin kilometre yol kat etti. Yol boyunca köylerde konaklamayı tercih eden İsa Kör, yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarihi Köln Katedrali önünde yaptığı açıklamada İsa Kör, özellikle çocuk yaştaki mülteci kızların evlendirilmesinin ve mülteci kadınların kuma olarak verilmesinin kendisini çok etkilediğini ve rahatsız ettiğini anlattı.

\'Avrupa ülkeleri destek vermeli\'

İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya\'da günlerce pedal çeviren Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 4. sınıf öğrencisi İsa Kör şunları söyledi: “Yolculuğum süresince hava koşullarını dikkate almadım. Bir amacınız varsa hiçbir engel tanımadan o amacınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Devlet büyüklerimizin dikkatini mülteci sorunlarına çekmek, Avrupa ülkelerinin Türkiye\'deki mültecilerin sorunlarının çözümüne destek vermelerini sağlamak için bu yola çıktım. Mülteciler çaresizlikten ötürü ülkemize geldiler. Çaresizlikten 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarını evlendiriyorlar veya halkımızı eleştirmek istemiyorum ama 20-25 yaşındaki kızlar da kuma olarak veriliyorlar. Bunları görünce yola çıkmaya karar verdim. Ülkemizde köprü altlarında çok sayıda çocuk görüyorum, ayakkabıları yok. Dilenen anneler görüyorum. Mültecilerin düşük ücrete çalışmak zorunda da kalıyorlar. Avrupa\'da bizdeki kadar Suriyeli mülteci görmedim. Mülteciler eşit şekilde paylaşılsa ve Avrupa ülkeleri bize destek verse bizim ülkemizde de bu kadar sorun olmaz.”

\"Nükleer silahlanma, dünyanın sonunu getirecek\"

Mültecilerin savaşlar ve terör yüzünden vatanlarından koptuğunu belirten İsa Kör, tüm dünyada silahlanmanın ve savaşların son bulması dileğinde bulundu. Üniversite Öğrencisi Kör, “Hiçbir ülkede silahlanma istemiyorum. Bir yerde silahlanma ve savaş varsa gariban insanlara bir şeyler oluyor, parası olanlara bir şey olmuyor. Şu an mesela Kuzey Kore\'ye veya ABD\'ye destek veren ülkeler oluyor ve nükleer silahlanmaya gidiyorlar. Nükleer silahlanma dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ben savaş ve terör istemiyorum. Bu mülteciler de savaştan ötürü ortaya çıktı. Dileğim mültecilerin kendi benliklerini kaybetmeden yaşadıkları ülkeye uyum sağlamaları veya kendi ülkelerine geri dönebilmeleri” diye konuştu.

İsa Kör daha önce de benzer amaçlarla gerçekleştirdiği eylemlerle tanınıyor.

Görüntü dökümü:

-İsa Kör\'ün geçtiği ülkelerde kendi çektiği görüntüler

-Köln\'den detaylar

-İsa Kör ile röportaj