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Yaşam

Mülteciler için giyecek kampanyası

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki merkezlerde yaşayan mültecilerin giyecek ihtiyaçlarını karşılamak &uu

12 Kasım 2008 02:00

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki merkezlerde yaşayan mültecilerin  giysi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kampanya düzenliyor.

Ankara, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray illerinde yaşayan mültecilere dağıtılmak üzere yeni veya kullanılmış ama kullanılabilecek durumda olan; özellikle kışlık giysi, ayakkabı, battaniye vb malzemeleri Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ankara Merkez Ofisi ile irtibata geçerek, adı geçen illerdeki dernek temsilciliklerine gönderebilirsiniz.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
Association for Solidarity with Asylum Seekers And Migrants(ASAM)
www.sgdd.org. tr/sgdd@sgdd. org.tr
Cinnah Cad. 27/7 Çankaya /ANKARA
Tel-Fax: 0312 427 55 83

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