Mülteciler eyaletlerin belini büküyor



Almanya'ya mülteci akını sürüyor. 2014 yılında 200 binden fazla mültecinin geldiği Almanya'ya bu yıl da 500 bin kişinin daha sığınma amacıyla gelmesi bekleniyor. Bu kadar fazla mültecinin gelmesi, bu kişilere barınak bulunması, gıda ve giysi gibi temel gereksinimlerinin karşılanması gibi ek masrafları da beraberinde getiriyor.

Özellikle mülteci çocuklarına yönelik eğitim konusu yerel idareleri zorluyor. Kent ve belde yönetimlerinin mülteci çocuklarının bir an önce Almanca öğrenerek, sosyal yaşama entegre olabilmeleri için anaokulluları ve ilkokullarda ek sınıflar açmaları gerekiyor. Son zamanlarda Almanya'ya sığınanların büyük çoğunluğunun aileleriyle birlikte geldikleri hesaba katılırsa eğitimle ilgili oluşan talebin büyüklüğü daha da belirgin oluyor. Peki, yerel yönetimler bu talebi karşılayacak durumdalar mı?

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke'ye göre bu durum eyaletleri ve yerel yönetimleri maddi açıdan zorluyor. "Bizler, bu durumun devletin genelini ilgilendiren bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle federal hükümet konuyu ciddiye almalıdır" diyen Woidke, Federal Hükümetin eyalet yönetimlerinin karşılaştıkları zorlukları ciddiye alması ve bu yönde iyileştirici adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Mülteciler konusunda bu güne dek Federal Hükümetin maddi açıdan eyaletlere kayda değer katkısının olmadığını ifade eden Woidke, "Artık bu yardımların şekli değişmeli, planlı ve bağlayıcı destekler gelmeli" diye konuşuyor.

Eyaletler desteği yetersiz buluyor

Nitekim Federal Hükümet 2015 ve 2016 yılları arasında mültecilere harcanmak üzere eyaletlere toplam bir milyar euroluk ödenek ayırdı. Ama eyaletler bu meblağı çok az bulduklarını belirtiyorlar. Woidke sadece kendi eyaletinin bu yıl için 160 milyon euroluk bir bütçeyi mültecilerin gereksinimlerini karşılamak üzere ayırdığını, ancak bu rakamın sadece 15 milyonunun Federal Hükümet tarafından karşılanacağını söylüyor.

Eyalet başbakanları maddi sıkıntılarının yanında ilticacılara uygulanan yasal prosedürden de rahatsızlar. Normal şartlar altında üç ayda sonuçlanması öngörülen iltica başvurularının ortalama yedi ayı bulduğunu belirten Saksonya Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nde (BAMF) personel sayısının acilen artırılması gerektiğini vurguluyor.

Haseloff ayrıca mültecilere yönelik dil kurslarının sayılarının arıtılmasını ve bir yılla sınırlı olan kurs sürelerinin de uzatılması gerektiğini belirterek, "Bugün mülteciler arasında eskiye oranla daha fazla küçük yaşta çocukları olan aileler var. Bu durum ağır maliyetlere yol açıyor. Çünkü belediyeler ve yerel yönetimler çocukların bir an önce Almanca öğrenebilmeleri için daha fazla okul ve anaokulu sınıfları açmak zorunda kalıyor" diye konuşuyor.

Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise eyalet yönetimlerinin daha fazla maddi destek talebine olumsuz yanıt verdi. Koblenz'de yayımlanan Rhein Zeitung gazetesine konuşan Özoğuz, bundan böyle federal kaynakların ek dil kurslarına daha fazla aktarılacağını söylemekle yetindi. Bakan Özoğuz meslek eğitimi gören mültecilerin artık sınır dışı edilmeyeceklerini de vurguladı.