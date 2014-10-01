Mülteci yurtlarının inşası kolaylaştırılacak



Sosyal Demokrat Partili Çevre ve İskan Bakanı Barbara Hendricks, eyalet yönetimlerinin mülteci yurtları inşa edebilmesini kolaylaştırmak için iskan planlama yasasının gevşetilmesini istedi. Bakan, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Mültecilere yardım etmek ve onlarla ilgilenmek bizim görevimiz. Buna, uygun, insan onuruna yaraşır konaklama imkanları sağlamak da dahil” diye konuştu. Bakan bu nedenle federal hükümetin iskan planlama yasasının süreli olarak gevşetilmesini öngören yasa tasarısını desteklediğini dile getirdi. Buna göre, şehir ve yerel yönetimler acil olarak ihtiyaç duyulan mülteci yurtlarını, mültecilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki boş arazilere inşa etme yetkisine kavuşacak. Yasa tasarısına ilişkin eyaletler tarafından yapılan başvurunun gelecek hafta içerisinde bakanlar kurulunun gündemine gelmesi ve yasanın gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Neonazi dövmesi

Burbach mülteci yurdunda taşeron bir şirkete bağlı güvenlik görevlilerinin mültecilere kötü muamele ettiğine dair görüntülerin ortaya çıkması Almanya'da kamuoyunu sarsmıştı. “Spiegel Online”ın haberine göre, mültecilere şiddet uygulayan güvenlik görevlilerinden birinin vücudunda Neonazi sloganlarından birinin dövmesi bulunuyor. Güvenlik görevlisinin ifadesinde söz konusu dövmeyi ‘gençlik hatası' olarak değerlendirdiği belirtildi. Her iki güvenlik görevlisi de ifadelerinde davranışlarını meşru müdafaa ile gerekçelendirdi. Görüntülerde yerde elleri bağlı şekilde yatan mültecinin yanındaki iki güvenlik görevlisinden birinin ayağını mültecinin ensesine dayadığı görülüyordu.

‘İhmaller oldu'

Burbach skandalının ardından, Almanya'da Essen ve Bad Berleburg kentlerinde de mülteci yurtlarında kötü muamelenin vuku bulduğunun ortaya çıkması Almanya'da mülteci tartışmasını alevlendirdi. Federal hükümet, vakaların acil olarak aydınlatılmasını talep ederken, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hannelore Kraft ise ihmaller olduğunu doğrulayarak, yurtların yeterince denetlenmediğini söyledi. Essen ve Burbach'da polis ve savcılık soruşturma yürütüyor.