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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci yurdunda yangın

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Heppenheim kentinde bir mülteci yurdunda yangın çıktı.

04 Eylül 2015 13:07


Polisin verdiği bilgilere göre, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Heppenheim kentinde yaklaşık 65 kişinin barındığı mülteci yurdunda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Polis Sözcüsü, dört katlı binada yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca sürdüğünü açıkladı. Şu ana kadar tespit edilebildiği kadarıyla bir kişinin ağır yaralı olduğu, çok sayıda kişinin de yangından hafif yaralanmalarla kurtulduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. Yangından sonra yurdun kullanılamaz duruma geldiği kaydedildi. Yurtta kalan mültecilerin Etiyopya, Eritre, ırak, Suriye ve Nijerya gibi ülkelerden geldiği açıklandı.

Almanya'da aylardır sık sık hem boş hem de halihazırda mültecilerin yerleştirildiği yurt ve barınaklar kundaklanıyor. Ağustos ayının sonuna kadar 340 mülteci yurduna saldırı düzenlendiği tahmin ediliyor. Saldırıların bu yılın ilk sekiz ayında geçen yıldaki toplam saldırı sayısının iki katına çıktığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya HessenHeppenheimPolisinSözcüsüEtiyopya EritreSuriyeNijeryaDeutsche Welle TürkçeBÖ/HT

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