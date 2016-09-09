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BBC Türkçe

Mülteci tekmeleyen kameramana 'huzuru bozma' suçlaması!

Macaristan-Sırbistan sınırında mültecileri tekmeleyip, çelme takan kadın kameramana olay nedeniyle 'huzuru bozma' suçlaması yöneltildi

09 Eylül 2016 00:38

Macaristan-Sırbistan sınırında mültecileri tekmeleyip, çelme takan kadın kameramana olay nedeniyle 'huzuru bozma' suçlaması yöneltildi.

Kameraman Petra Laszlo, küçük bir çocuğa tekme atarken ve çocuk taşıyan bir mülteciye çelme takarken görüntülenmişti.

Laszlo görüntüler ortaya çıktıktan sonra çalıştığı sağcı N1TV'den kovulmuştu.

Daha sonra özür dilemiş ve mülteciler sınıra doğru koşmaya başlayınca panik yaptığını savunmuştu.

Csongrad bölgesi Başssavcısı Zsolt Kopasz savcılığın Laszlo'nun yaptıklarının yaralanmaya yol açtığını kanıtlama şansları olmadığı için, huzuru bozma suçlaması yönelttiğini söyledi.

Savcı "Zanlının yaptıklarında etnik değerlendirmeler ve kurbanların göçmen statüsünün bulunduğunu gösteren bir bilgi yok" dedi.

Lazslo'nun çelme taktığı göçmenin kimliği daha sonra Suriyeli futbol antrenörü Usame Abdül Muhsin olarak belirlendi.

Abdül Muhsin'in ailesi daha sonra İspanya'ya başladı ve kendisi antrenör olarak çalışmaya başladı.

Macaristan geçen yazki mülteci krizinde odak noktalarından biri olmuş, ülkeden yaklaşık 400 bin göçmenin geçmesinin ardından Başbakan Victor Orban Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına tel örgülü duvar örülmesi talimatı vermişti.

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