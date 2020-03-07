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BBC Türkçe

Mülteci krizinde gitmeyenler: "Türk halkının şikayet etmekte haklı yanı var, misafirliğimiz uzun sürdü"

07 Mart 2020 20:11

Ege Tatlıcı

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri sonrası çeşitli illerden harekete geçen yüz binlerce göçmen Edirne sınır kapılarına gitti.

Fakat Suriyeliler, sınıra giden göçmenlerin az bir kısmını oluşturuyor.

Tarih boyunca göçmenlerin Avrupaya geçiş noktası olarak en sık kullandığı rotalardan biri olan İzmir'de 146 bin 560 Suriyeli yaşıyor.

BBC Türkçe'den Ege Tatlıcı, İzmir'de uzun yıllardır yaşayan ve Türkiye'den ayrılmak istemeyen Suriyeliler ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler ile görüştü.

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