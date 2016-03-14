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Deutsche Welle

'Mülteci krizi pusulanın ayarını bozdu'

Alman basınında, pazar günü üç eyalette yapılan parlamento seçimlerinde AfD'nin yükselişi ve Baden-Württemberg eyaletinde de Yeşiller'in tarihi başarısı öne çıkıyor.

14 Mart 2016 01:35


Almanya'da Saksonya-Anhalt, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapılan seçimler sürpriz sonuçlar ortaya koydu. Her üç eyalette de Almanya siyasetinde yeni sayılabilecek bir parti olan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi iki haneli oy oranlarına ulaşırken, Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) oy kaybetti. Baden-Wirttemberg'de ise Yeşiller CDU'yu geride bırakarak sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan yorumda seçim sonuçlarında mülteci krizinin etkili olduğu görüşüne yer veriliyor:

"Seçim sonuçlarını seçmenlerin güvendikleri, etkili hatta belki de biraz partinin önüne geçen, mesela Yeşiller'den Winfried Kretschmann gibi, bir lidere özlem duymaları şeklinde okumak mümkün. Mülteci krizi siyasi pusulanın ayarını bozdu. Saksonya-Anhalt eylaetinde pusulanın ibresi iyice çıldırmış durumda. Ülkenin doğusundaki sonuçların Batı için bir gösterge olmadığını ummak kalıyor geriye sadece. Saksonya-Anhalt radikalleşmeye giden bir eğilimin güçlendiği izlenimi yaratıyor. Sanki Almanlar bunu daha önce yaşamamış gibi..."

Süddeutsche Zeitung gazetesinde de demokrasinin önündeki tehlikelere işaret edliyor:

"Üç seçimli bu pazar günü Almanya'nın tarihine geçecek. Zira bu seçim günü Almanya demokrasisinin geleceği hakkında bir fikir veriyor; eski siyasi düzeninin çöküşünün sürdüğünü gözler önüne seriyor ve demokrasiyi tehdit eden tehlikelere dikkat çekiyor. Doğuyu etkisi altına alan bu tehlikenin adı kısaca AfD."

Südwest Press gazetesinde ise Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Baden-Württemberg'deki yenilgisi ele alınıyor:

"Siyasetin geleceğini zorunluluklar belirleyecek, ne yöne doğru evrileceği ise şimdilik belirsiz. CDU'yu tarihin en büyük hezimetine sürükleyen Guido Wolf'un başbakanlık iddiasından vazgeçip geçmeyeceği şüpheli. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından 'SPD-CDU koalisyonu iktidardan düşürüldü' dedi Wolf; şüphesiz haklı da. Ancak buradan CDU'nun iktidar iddiası olduğu sonucu çıkartılamaz. Zira CDU'nun yenilgisi feci, düşüşü çok sert oldu. Hristiyan Demokrat Birlik büyük bir dönüşümün eşiğinde."

Stuttgarter Nachrichten gazetesinde Yeşiller'in Baden-Württemberg'deki zaferi ele alınıyor:

"Yeşiller tarihi bir zafer elde etti. Parti bu başarıyı Kretschmann'ın itibarına borçlu. Başarısını kolaylıkla anlatmam mümkün: Sade, düz çizgisini seçmenler takdir ediyor. Bu seçim gününün bütün kendine has özellikleri, sığınmacı krizi ve AfD gibi büyük konularının yanı sıra şu unsuru gözden kaçırmamak gerekir: Baden-Württemberg'in refahı ve sıkıntıları, ekonominin geleceği, istihdamın durumu, toplumsal birlik, eğitim ve iç güvenlik gibi konulara bağlı olacak. Yeni hükümet de bu kriterlere göre değerlendirilecek."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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