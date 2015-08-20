Mülteci kampında “Kuran” kavgası



Polis sözcüsü, çıkan çatışmada 11 sığınmacı ve 4 polisin yaralandığını bildirdi. Kavganın Kuran ile ilgili bir tartışma yüzünden başladığı kaydedildi.

Sözcü, bir Afgan'ın Kuran’ın sayfalarını yırttığını ve bunun üzerine 20 sığınmacının buna tepki göstererek saldırdığını söyledi.

Olayın daha sonra 100 sığınmacının katıldığı bir çatışmaya dönüştüğü ifade edildi. Afgan'ın polis tarafından güvenliği için gözlem altına alındığı belirtildi. Çatışmaya 125 polis müdahale etti.

Polis sendikasından tepki

İki polis memurunun aldığı yaralar nedeniyle görev yapamayacak durumda olduğunu kaydeden polis sözcüsü, olayda yedi polis aracının da hasar gördüğünü söyledi.

Polis sendikası (GpD) olay sonrası acil bir kriz toplantısı çağrısında bulundu. Sendika Başkanı Jörg Radek, “Suhl'daki arbede, politika dünyasını harekete geçirmeli. Herhangi bir özel yaşama müsaade etmeyen aşırı kalabalık konaklama yerleri en küçük bir olayda hızla şiddete dönüşebilen çatışmalara yol açtı” ifadelerini kullandı.