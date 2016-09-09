Mülteci kadınlar için özel kısa film yarışması

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film / Uzun Etki” adlı yeni projesi, dün Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Vakıf Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ile yapımcı Zeynep Özbatur Atakan tarafından duyuruldu.

Cumhuriyet'ten Evrim Altuğ'un haberine göre, 42 yıllık Sabancı Vakfı, dün sabah sanat ve kültür projesini İstanbul 4’üncü Levent’teki Sabancı Center’da, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğiyle kamuoyu ile paylaştı: ''Kısa Film / Uzun Etki''

Kısa film yarışması için tıklayınız

İlk teması, “Mülteci Kadınlar” olarak belirlenen yarışma projesinin çıkış fikrinin ise, bizzat Güler Sabancı tarafından Vakıf Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’a, yine vakıf projesi sayılan “Kız Leyla” adlı, (söz-müzik) Sezen Aksu ve (vokal) Sertab Erener işbirliğiyle gelen şarkı ve bunun için çekilen sosyal içerikli filmin yarattığı ilhamla iletildiği, dünkü sunumda ortaya çıktı.

Toplantıda konuşan Güler Sabancı, “Mülteci kadınlar konusunda acıları paylaşmanın ötesine de geçmemiz gerekiyor... Dünyadaki mülteci nüfusunun %70’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Sadece mülteci kadınların değil, tüm kadınların, tehlikelerden korunması ve eşit insan haklarına sahip olması için acilen harekete geçmek gerekiyor. Kadınların yaşadıkları sorunların herkes tarafından anlaşılması için bu alanda farkındalığı sürekli artırma yolunda çalışmamız gerekiyor.

Kısa Film Yarışması’nın temel hedefi de sanatçıların bu konuya dikkat çekmesini sağlamaktır. Böyle projeler çoğaldıkça, bu konular toplumun tüm kesimleri tarafından çok daha iyi anlaşılacak ve hep gündemde kalarak daha fazla çözüm yolu bulunmasına faydamız olacak. Bu alanda özellikle genç sanatçılara, onların ifade gücüne ve yaratıcılıklarına güveniyoruz” şeklinde konuştu. Yazar, gazeteci ve seslendirme ustası Yekta Kopan’ın sunduğu proje toplantısına, Time, Newsweek gibi uluslararası yayınlar için objektifini dünyaya doğrultan, İran Azerisi asıllı, World Press Photo ödüllü Fransız fotoğrafçı Reza Deghati de katıldı.

Projenin “kanaat önderliği”ni üstlenen Deghati, Gandhi’yi ve onun mazlumlara öncelik tanıyan hayat felsefesini kendine örnek aldığını vurguladığı konuşmasında, özellikle kadınların dünyadaki kriz ve savaşların ilk mağdurları arasında olduklarını söyleyip, “Onlar tarihin sessiz kahramanları. Hayatın kanaat önderleri. İnsanlık ateşinin bekçileri” mesajını verdi. Güler Sabancı da, Deghati’nin mesajı ile tüm sanatseverleri yarışmaya davet etti; “Mülteci kadınlar tarihin sessiz kahramanlarıdır. Lütfen onlara ses vermek için bize katılın.”

En fazla 5 dakika

Bu bağlamda, sanat yönetmenliği Zeyno Film Kurucusu Zeynep Özbatur Atakan’a ait kısa film projesine başvurular, 8 Eylül’den 5 Aralık’a kadar sürecek. Süresi, jenerik de dahil olmak üzere beş dakikayı geçmeyen İngilizce alt yazılı aday filmler için, projeye yalnızca internet yoluyla yapılacak adaylar kabul edilebilecek. Etkinliğe, “Mülteci Kadınlar” temasına uygun kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon gibi türlerden üretimler kabul edilirken, yarışmada adayların Türk yönetmen veya yapımcı olması şartının konulması, geleceğin Türkiye’sinin yaratıcılarının dünyaya tanıtılması adına belli bir vazifeyi de yerine getirmiş olacak. Jüri koşulları gereği ayrıca, aday yönetmenlerde daha önce hiç bir uzun metraj film çekimi deneyiminin olmaması şartı da aranıyor. Bir danışma kurulu, jüri ve ön jüriyle yapılacak seçim süreci ardından 15, 10 ve 5 bin TL’lik para armağanını da beraberinde taşıyan birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri 5 Ocak’ta açıklanacak.