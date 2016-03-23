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Dünya

Mülteci çocuktan Avrupa'ya mesaj: Brüksel için üzgünüm

"Avrupa halkı ve siyasiler yaşananlardan dolayı mültecileri sorumlu tutmamalı"

23 Mart 2016 10:47

Yunanistan-Makedonya sınırındaki Idomeni kampında belirisiz bekleyişine devam eden yüzlerce mülteci arasında bir çocuk, bir kağıda yazdığı mesajla, Brüksel'de yaşanan canlı bomba saldırılarında hayatını kaybedenleri andı. 

Mülteci çocuğun "Sorry for Brussels" (Brüksel için üzgünüm) yazılı kağıdı AFP fotomuhabiri tarafınan görüntülendi. Sosyal medyanın da en çok paylaşılan karelerinden olan fotoğraf, yapılan yorumlarda ne siyasi liderlerin ne de Avrupa halkının yaşananlardan dolayı mültecileri sorumlu tutmaması gerektiği ifade edildi.

Yunanitan-Makedonya sınırında bekleyen yüzlerce mülteci, Almanya'ya gidebilmek için yetkililerden sınır kapılarını açmalarını talep ediyor.

 

 

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