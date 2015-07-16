Mülteci çocukların dramı



Alman Bakanlar Kurulu, çoğu ailesinin izini kaybetmiş ya da ölümüne tanık olmuş mülteci çocuklara daha makul imkânlar sunmak için yeni bir yasa tasarısına imza attı. Federal Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısına göre, Almanya’ya yalnız başına gelen reşit olmayan mülteciler gelecekte sistematik olarak tüm eyaletlere gönderilecek. Şimdiye kadarki düzenlemeye göre, bu çocuk ve gençler yetişkinlerden farklı olarak her eyalete dağıtılmıyordu, aksine ağır travma yaşamış çocukları yer değişikliğine zorlamamak için onların ilk geldikleri eyalette kalması sağlanıyordu.

Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, bunun artık mümkün olamadığını kaydetti. Schwesig "Bu aslında iyi bir uygulama ancak artık işe yaramıyor. Çünkü refakatsiz gelen çocuk ve gençler Almanya geneline eşit düzeyde gelmiyorlar. Aksine bazı kentlerde yoğunlaşıyorlar. Bu durumdan sadece Münih etkilenmedi, ayrıca Passau, Dortmund, Hamburg ve diğer kesişme noktalarında da durum çok dramatik" diye konuştu.

Münih kapasitesinin sınırında

Uzmanlar gerçekten de birçok genç ve çocuk sığınmacının şu an Almanya‘da yasaların öngördüğü gibi iyi hizmet sunulan mekânlarda ikamet etmediğini kaydediyor. Yüzlerce çocuk eski askeri bir kışla ya da spor salonundan bozma mekânlarda yaşıyor. Uzmanlar çoğu savaş, açlık, sefalet, hatta zorla askerlik ve fuhuş gibi birçok travma yaşamış bu çocuklar için söz konusu koşulların kesinlikle uygun olmadığını düşünüyor.

Yukarı Bavyera Çocuk ve Gençlerden Sorumlu Sosyal İşler Kurumu’nun Münih temsilciliğini yöneten Andreas Dexheimer, hiçbir refakat olmadan Münih‘e gelen mülteci çocuk sayısının 2013 yılında 550 iken bu rakamın 2014 yılında 2 bin 500’e çıktığını ve kapasitelerinin sınırlarına dayandıklarını belirtiyor.

Dexheimer "Bu da Münih gibi bir kentin sunabileceği makul ölçüleri aşıyor. Sorun burada para değil, aksine bizim bu kapasiteye hizmet verecek uygun konut eksikliğimiz var. Örneğin yine bu yaz başında yaklaşık 100-120 çocuğun bir arada yaşadığı eski askeri kışla binasında en iyi koşullarda 4 çocuk bir odayı paylaşırken bu sayı, çocuk sayısı artınca örneğin hafta sonları 8’e çıkıyor. Ayrıca sosyal hizmetler uzmanı, çevirmen, psikolog, eğitmen ve diğer kalifiye eleman eksikliğimiz var. Ve bunları bulamıyoruz" diye konuştu.

10 bin yeni çocuk mülteci daha bekleniyor

Dünya çapında neredeyse 60 milyon insan evinden, yurdundan kaçıyor. Uzmanlar bunun yarısının çocuk veya genç olduğunu kaydediyor. Bu çocukların büyük bir kısmı, ailesinin öldürülmesi gerçeği veya onları bir şekilde kaybetmiş olmakla hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Çoğu Kuzey Afrika’da teknelere binerken ailesini geride bırakıyor. Elbette gönüllü olarak değil. Zira tüm ailenin kaçmasına yetecek kadar para olmuyor. Uzmanlara göre insan kaçakçıları da çocukları ailelerinden ayırarak daha fazla para kazanmayı hesap ediyor. Zira ebeveynlerden biri daha sonra o çocuğun peşine düşmek için kaçakçılara yine para ödemek durumunda kalıyor.

UNICEF’in verilerine göre 2013 yılında 36 bin 600 çocuk sığınmacı Almanya’ya ulaştı. Alman sosyal kurumları, bunun 9 ile 12 bininin hiçbir refakat olmadan yalnız başına geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bu yıl 10 bin yeni çocuk mültecinin gelmesini bekliyor.

Federal Aile Bakanı "Bu çocuklara yeni bir ev sunmak istiyoruz" diye konuştu. Yeni yasa tasarısı, sığınmacı çocuklara iki hafta içerisinde kalacak yer bulunmasını öngörüyor. Ayrıca şimdiye dek 16 yaşına kadar olan sığınmacılara tanınan haklar 18 yaşına çıkartılıyor. Yaz tatili sonrası Federal Meclis’e gelmesi beklenen tasarının onaylanmasının ardından 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.