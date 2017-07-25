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Yaşam

Mülteci çocuklar korkunun resmini çizdi

Çocukların çizdikleri resimlerde korku ve ölüm hakim

25 Temmuz 2017 21:09

Yunanistan’ın Midilli adasında ki Lesbos kampındaki savaş maduru mülteci cocuklar, Türkiye’den Yunanistan’a mülteci botları ile geçerken yaşadıkları korkuyu çizdi.

Sözcü'nün haberine göre, gözlemlenen çocuk resimlerinde; deniz canavarları, cesetler ve korku resmedilmişti.

Annelerini ve 12 yaşında ki iki erkek kardeşlerini kaybeden Afganistan asıllı 15 yaşında ki Sahaar ve 5 yaşında ki Satria’nın çizdiği resimde ”Mavi iyi değil” diye bir not vardı. Çünkü mavi deniz annelerini ve iki kardeşlerini onlardan almıştı.

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