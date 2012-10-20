Mülteci çocuklar için ders zili çaldı

Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların çocukları için eğitim-öğretim hayatı başladı.

Kahramanmaraş'taki çadır kentte bulunan toplam 2 bin 700 öğrenciye eğitim-öğretim verilmeye başlandı.

Suriye'de yaşananlardan dolayı Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların gıda, sağlık, barınma giyinme gibi ihtiyaçlarından sonra eğitim alanındaki eksikleri de giderilmeye çalışılıyor.

Dersler kamplarda bulunan Suriyeli öğretmenler tarafından veriliyor ve ülkelerinde aldıkları eğtim müfredatı esas alnıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan kitaplar öğrencilere dağıtılırken, kalem, silgi ve defter gibi kırtasiye malzemeleri de öğrencilere temin edildi. Eğitimlerine başlayan öğrencilerin diğer yeni tanıştıkları yenilik ise ilk defa beyaz bir tahta karşında eğitim almak oldu.

Esed'in Suriye'deki yakınlarına zarar verebileceği düşüncesiyle ismini vermek istemeyen bir öğretmen, 2 bin 700 öğrenci ile birlikte eğitime başladıklarını söyledi. Suriye'deki eğitimin aynısını vermeye çalıştıklarını ifade eden öğretmen, şöyle konuştu:

"Şu anda bir ve ikinci sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin sayısı 600. İkinci ve 3. Sınıf öğrencilerinin de kaydını yaptık. Onlar da eğitimlerine devam ediyorlar. Dersler ve eğitimler oldukça iyi. Bütün öğrencilerin defter, kitap ve kalemleri dağıtıldı. Biz burada çocuklara Suriye'deki eğitimin aynısını vermekteyiz. Bazı küçük eksik kitaplar var, bunlarda temin edilip dağıtılacak. Tüm gayretimiz çocukların eğitimlerinden geri kalmaması ve Suriye'deki eğitimin aynısını almaları yönünde"

Geldikleri günden bu yana gördükleri misafirperverlik karşısında büyük mutluluk duyduklarını dile getiren öğretmen, "Biliyorsunuz biz Müslüman kardeşler olarak tek gövdeyiz, tek vücuduz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Başbakan Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş valimize, çadır kent idarecilerine, çalışanlarına ve tercümanlarına da teşekkür ediyoruz. Bizi burada evimizdeymiş gibi barındırıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

İlköğretim çağındaki çocuklar için başlayan eğitim çalışmalarının ilerleyen dönemde lise düzeyinde de devam edeceği belirtildi. Bunun dışında çadır kentte kalan kadınlar için de mesleki eğitim kursları verileceği ifade edildi.