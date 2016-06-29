Mülteci çocuklar hastalıkla yüz yüze

Adana'da yaşayan mültecilerin çocukları, dikenli otlar ve cam kırıkları arasında yalınayak gezdikleri için birçok hastalıkla yüz yüze kalıyor.

Yerlerinden yurtlarından göç ederek Adana'ya gelen Suriyeli mülteciler, yazın kavurucu sıcakları altında yaşadıkları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sağlıksız koşullardan en çok etkilenenlerin başında gelen mülteci çocuklar, dikenli otlar ve cam kırıkları arasında yalınayak gezdikleri için birçok hastalıkla yüz yüze kalıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaştan ve IŞİD vahşetinden kaçarak, Adana'ya yerleşen Suriyeli mülteciler, zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin hemen yanında bulunan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren mülteciler, temel ihtiyaçlarını ise bu sağlıksız koşullar altında gideriyor. Kışın yağmur ve çamur ile mücadele etmek zorunda kalan mülteciler, yazın ise kavurucu sıcaklar bir yana toz ve toprak ile mücadele etmek zorunda kalıyor. 100'den fazla ailenin bulunduğu çadır kentte mülteciler, insani temel ihtiyaç olan suyu ise çadırlara yakın bulunan bir musluktan şişe ve kaplara doldurarak gidermeye çalışıyor.

En çok etkilenen çocuklar

Bu sağlıksız koşullardan en çok etkilenen ise çocuklar oluyor. Birçok hastalık ile karşı karşıya kalmalarına rağmen kavurucu sıcaklardan kurtulup azıcık serinlemek isteyen çocuklar, çareyi çadır kentteki tek muslukta arıyor. Kimi mülteciler ise küçük çocuklarının üzerine bidonlarla soğuk su dökerek serinletiyor. Mülteci çocuklarının yalınayak, toz toprak içinde gezmeleri her an bir hastalık ile karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Küçük çocukların oyun oynadıkları yerlerde çivili tahtalar, dikenli otlar ve bazı yerlerde cam kırıkları bulunması birçok yaralamaya ve hastalığa da davetiye çıkarıyor.

“Sorunları bir an önce çözülmeli”

Adana'da 300 binden fazla mültecinin bulunduğunu ve yarıdan fazlasının çadırlarda kaldığını ifade eden İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Mülteciler Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Kaymaz Son, mültecilerin sağlıksız ve zor şartlarda altında çadırlarda yaşam mücadelesini verdiğini belirterek, durumlarının içler acısı olduğunu söyledi. Çadır yaşamının zor şartlarında daha çok çocukların olumsuz etkilendiğini aktaran Son, "Yalınayak çocukların sorunu ayakkabı ve giysi alınarak bir şekilde karşılanabilir. Ancak temel sorunlarının çözümü ise yetkililerin yapması gerekir. Mültecilerin durumlarının iyileştirilmesi şart" dedi