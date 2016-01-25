Amazon'dan "mülteci çocuk kostümü" satışı!

İnternetin en büyük alışveriş sitelerinden Amazon'un İtalya şubesinde "Karnaval Kostümleri" bölümünde "Çocuklar için mülteci kostümü" başlığıyla satılan kıyafetler, tüm dünyada büyük tepki gördü. Site yöneticileri, gelen tepkiler üzerin "Mülteci kostümü" kıyafetlerini satıştan kaldırdı.

Dünyada en çok kullanıcısı olan ve en büyük internet satış sitelerinden Amazon'un İtalya'da faaliyet gösteren şubesi, 40'lı yıllara ait çocuk kostümleri satmaya başlayınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, ellerinde bavullarıyla çocuk mankenlerin giydiği "mülteci kostümleri" satışa sunuldu. İlanın verilmesiyle birlikte Amazon kullanıcılarından siteye tepki yaptı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sığınmacı krizi sürerken, böyle bir olayın yaşanmasının "Duyarsızlık" ve "Utanç verici" olarak nitelendiren kullanıcıların tepkisi üzerine kaldırıldı.

"Ne büyük salaklık yaptığınızın farkına varın"

Kullanıcılar, "Mülteci olmanın ve savaştan kaçmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz", "Gidip gerçek mültecilerin arasında dolaşın da ne büyük bir salaklık yaptığınızın farkına varın" diye tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Amazon yetkilileri, sorumluluğun satıcı şirkete ait olduğunu belirtti. Sitenin basın ofisinden yapılan açıklamada "Kullanıcılardan şikayet gelmeye başlayınca bu uygunsuz ürünü siteden kaldırmak için hemen harekete geçtik" denildi.