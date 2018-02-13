Mülteci botu Meriç Nehri'nde alabora oldu: En az 10 kayıp

Edirne’de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen mültecilerin içinde bulunduğu bot, alabora oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi kayboldu. Yağmur nedeniyle debisi yükselen Meriç'te, mülteciler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi.

Meriç Nehri'nde Zodyak botla yapılan aramalarda mültecilere ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan en az 10 kaçağı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)