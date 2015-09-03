T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mülteci barınağını koruyan görevlinin Neonazi olduğu ileri sürüldü

Aşırı sağcıların şiddet gösterilerine sahne olan Saksonya'nın Heidenau kentinde mülteci barınaklarında görev yapan özel güvenlik firması çalışanının, Neonazi bir holigan grubuna mensup olduğu ileri sürüldü.

03 Eylül 2015 15:39

 
İddia Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer aldı. Gazete 22 yaşındaki Dresdenli Philipp B.'nin
Heidenau'da, aşırı sağcıların tepkisine neden olan ve şiddet gösterileri düzenlediği mülteci
barınaklarında özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını belirtti. B.'nin facebook sayfasında
aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve aşırı sağcı holigan grubu Army of Dresden'e ait
paylaşımlarda bulunduğunu yazan gazete, Dresden Antifaşist Araştırma Grubu'nun (ART)
Philipp B.'nin 21 Ağustos'ta 250 sığınmacının getirildiği alandaki kontrollerde görev yaptığı
fotoğraftan bu kişiyi tanıdığını kaydetti. Süddeutsche, Philipp B.'nin özel güvenlik personeli
olarak görev yaptığını yazdı. Gazeteye göre Heidenau'daki mülteci barınaklarının güvenliği
Securitas firmasına verilmişti. Securitas firmasının sözcüsü Bernd Weiler, Philipp B.'nin
kendileri için çalıştığını, gazetedeki haberi okuduklarını ve şimdi olayı araştırdıklarını belirtti.
Sözcü B.'nin artık mülteci barınaklarında görevli olmadığını kaydetti.

Heidenau'daki mülteci barınaklarına tepki gösteren aşırı sağcılar ve Neonaziler protesto
gösterisi düzenlemiş ve çıkan olaylarda polislere taş ve şişe fırlatmışlardı. Olaylara çok sayıda
polis yaralanmıştı. Süddeutsche Zeitung, Heidenau'daki gösteriler için aşırı sağcı NPD'nin
çağrıda bulunduğunu yazdı. Gazete protestolara NPD eyalet meclisi eski milletvekili Rene
Despang'ın da katıldığını, mülteci barınağında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Philipp
B.'nin Despang'la facebookta arkadaş olduğunu ifade etti. Philipp B.'nin Despang'ın yanı sıra
NPD federal yönetim kurulu üyesi Jens Pühse ile de facebookta arkadaş olduğu vurgulandı.   

Heidenau'daki olayların ardından önce Ekonomi Bakanı Sosyal Demokrat Parti Genel
Başkanı Sigmar Gabriel, ardındansa Başbakan Angela Merkel kenti ziyaret ederek,
mültecilerle dayanışma mesajı vermişti. Merkel'in Heidenau'ya geç gittiği eleştirileri yüksek
sesle dile getirilmişti. Başbakan burada yaptığı açıklamada, aşırı sağcıları sert bir dille
kınamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AşırıSaksonya HeidenauNeonaziSüddeutsche ZeitungDresdenli Philipp HeidenauNasyonal Demokrat PartiArmyDresdenDresden Antifaşist Araştırma GrubuPhilippAğustosHeidenauSecuritasBernd Weiler PhilippNeonazilerZeitung

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24