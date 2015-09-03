Mülteci barınağını koruyan görevlinin Neonazi olduğu ileri sürüldü



İddia Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer aldı. Gazete 22 yaşındaki Dresdenli Philipp B.'nin

Heidenau'da, aşırı sağcıların tepkisine neden olan ve şiddet gösterileri düzenlediği mülteci

barınaklarında özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını belirtti. B.'nin facebook sayfasında

aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve aşırı sağcı holigan grubu Army of Dresden'e ait

paylaşımlarda bulunduğunu yazan gazete, Dresden Antifaşist Araştırma Grubu'nun (ART)

Philipp B.'nin 21 Ağustos'ta 250 sığınmacının getirildiği alandaki kontrollerde görev yaptığı

fotoğraftan bu kişiyi tanıdığını kaydetti. Süddeutsche, Philipp B.'nin özel güvenlik personeli

olarak görev yaptığını yazdı. Gazeteye göre Heidenau'daki mülteci barınaklarının güvenliği

Securitas firmasına verilmişti. Securitas firmasının sözcüsü Bernd Weiler, Philipp B.'nin

kendileri için çalıştığını, gazetedeki haberi okuduklarını ve şimdi olayı araştırdıklarını belirtti.

Sözcü B.'nin artık mülteci barınaklarında görevli olmadığını kaydetti.

Heidenau'daki mülteci barınaklarına tepki gösteren aşırı sağcılar ve Neonaziler protesto

gösterisi düzenlemiş ve çıkan olaylarda polislere taş ve şişe fırlatmışlardı. Olaylara çok sayıda

polis yaralanmıştı. Süddeutsche Zeitung, Heidenau'daki gösteriler için aşırı sağcı NPD'nin

çağrıda bulunduğunu yazdı. Gazete protestolara NPD eyalet meclisi eski milletvekili Rene

Despang'ın da katıldığını, mülteci barınağında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Philipp

B.'nin Despang'la facebookta arkadaş olduğunu ifade etti. Philipp B.'nin Despang'ın yanı sıra

NPD federal yönetim kurulu üyesi Jens Pühse ile de facebookta arkadaş olduğu vurgulandı.

Heidenau'daki olayların ardından önce Ekonomi Bakanı Sosyal Demokrat Parti Genel

Başkanı Sigmar Gabriel, ardındansa Başbakan Angela Merkel kenti ziyaret ederek,

mültecilerle dayanışma mesajı vermişti. Merkel'in Heidenau'ya geç gittiği eleştirileri yüksek

sesle dile getirilmişti. Başbakan burada yaptığı açıklamada, aşırı sağcıları sert bir dille

kınamıştı.