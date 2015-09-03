Mülteci barınağını koruyan görevlinin Neonazi olduğu ileri sürüldü

İddia Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer aldı. Gazete 22 yaşındaki Dresdenli Philipp B.'nin
Heidenau'da, aşırı sağcıların tepkisine neden olan ve şiddet gösterileri düzenlediği mülteci
barınaklarında özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını belirtti. B.'nin facebook sayfasında
aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve aşırı sağcı holigan grubu Army of Dresden'e ait
paylaşımlarda bulunduğunu yazan gazete, Dresden Antifaşist Araştırma Grubu'nun (ART)
Philipp B.'nin 21 Ağustos'ta 250 sığınmacının getirildiği alandaki kontrollerde görev yaptığı
fotoğraftan bu kişiyi tanıdığını kaydetti. Süddeutsche, Philipp B.'nin özel güvenlik personeli
olarak görev yaptığını yazdı. Gazeteye göre Heidenau'daki mülteci barınaklarının güvenliği
Securitas firmasına verilmişti. Securitas firmasının sözcüsü Bernd Weiler, Philipp B.'nin
kendileri için çalıştığını, gazetedeki haberi okuduklarını ve şimdi olayı araştırdıklarını belirtti.
Sözcü B.'nin artık mülteci barınaklarında görevli olmadığını kaydetti.
Heidenau'daki mülteci barınaklarına tepki gösteren aşırı sağcılar ve Neonaziler protesto
gösterisi düzenlemiş ve çıkan olaylarda polislere taş ve şişe fırlatmışlardı. Olaylara çok sayıda
polis yaralanmıştı. Süddeutsche Zeitung, Heidenau'daki gösteriler için aşırı sağcı NPD'nin
çağrıda bulunduğunu yazdı. Gazete protestolara NPD eyalet meclisi eski milletvekili Rene
Despang'ın da katıldığını, mülteci barınağında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Philipp
B.'nin Despang'la facebookta arkadaş olduğunu ifade etti. Philipp B.'nin Despang'ın yanı sıra
NPD federal yönetim kurulu üyesi Jens Pühse ile de facebookta arkadaş olduğu vurgulandı.
Heidenau'daki olayların ardından önce Ekonomi Bakanı Sosyal Demokrat Parti Genel
Başkanı Sigmar Gabriel, ardındansa Başbakan Angela Merkel kenti ziyaret ederek,
mültecilerle dayanışma mesajı vermişti. Merkel'in Heidenau'ya geç gittiği eleştirileri yüksek
sesle dile getirilmişti. Başbakan burada yaptığı açıklamada, aşırı sağcıları sert bir dille
kınamıştı.