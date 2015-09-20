Mülteci barınağı kundaklandı



Baden Württemberg eyaletindeki Wertheim kentinde sığınmacıların yerleştirileceği spor salonuna cumartesi gecesi saldırı düzenlendi. Kundaklanan ve alevler içinde kalan spor salonunun kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Tesiste sığınmacıların geçici olarak barınması için yaklaşık 330 yatak hazırlanmıştı.

Olayda kimsenin doğrudan yaralanmadığı, ancak tesis yakınındaki bir huzurevinde çalışan iki kişinin duman zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırının sorumlularını arayan polis, hırsızlık yapıldığına ilişkin işaretler olduğuna da dikkat çekti.

Tehditler vardı

Spor salonunu bir gün önce Baden Württemberg Uyum Bakanı Bilkay Öney ziyaret etmiş ve Wertheim Belediye Başkanı Stefan Mikulicz, tehditler olduğu gerekçesiyle eyalet hükümetinden yardım istemişti.

Yaklaşık 22 bin 500 nüfuslu küçük bir şehir olan Wertheim, en çok sığınmacı gönderilen yerlerden biri. Kentin 900 nüfuslu bir bölgesine 600 sığınmacının yerleştirildiği belirtiliyor.

Bakan'dan uyarı

Kundaklama eylemine tepki gösteren Adalet Bakanı Heiko Maas, son dönemlerde mülteci barınaklarına düzenlenen saldırılardan endişe duyduğuna işaret etti.

Maas, Twitter üzerinden "Mülteci barınaklarına düzenlenen her saldırı bize, toplumumuza düzenlenmiş bir saldırıdır" mesajını paylaştı.

Almanya'da geçen hafta da mülteci barınaklarına saldırılar düzenlenmişti.