'Mülteci avı'na çıkan ırkçı Bulgar: Spor için yapıyorum!

Ülkelerindeki savaştan kaçarak başka ülkelere sığınmaya çalışan Suriyeliler, Bulgaristan’da hiç beklemedikleri bir tabloyla karşılaştı. Dinko Valev isimli 29 yaşındaki bir Bulgar vatandaşı, sahip olduğu iki zırhlı araçla Türkiye sınırındaki Suriyeli sığımacıları yakalamak için her gün devriyeye çıktığını belirtti ve bu ‘sığınmacı avcılığı’nı spor olarak yorumladı.

Bulgar hükümetinden ödenek istiyor

Daily Mail'de yer alan habere göre Valev, Bulgaristan’ın güneydoğusunda bulunan Yambol kentindeki sığınmacıları yakalamak için askeri araçlar ve köpekler kullanıyor.

Yakaladığı sığınmacıları polise teslim eden Valev, bu kişileri ‘cihatçı’ olarak görüyormuş.

Kurduğu devriyeye günden güne daha fazla kişinin off-road araçları ve köpekleriyle katıldığını belirten Valev, Bulgar Hükümeti’nin kendisine kaynak ayırmasını istiyor.

Yakaladığı her sığınmacı için hükümetten ödenek isteyen Valev, yöre halkı tarafından oldukça olumlu geri dönüşler aldığını belirtiyor.

İnsan hakları kuruluşları Valev’i, sığınmacıları ölümle tehdit ederek korkutmakla suçluyor.

Kendine özgü tarzıyla çeteleri organize eden Valev, ‘Yaptığım işi en basit haliyle bir sportif faaliyet olarak adlandırabiliriz, kimse de bir sporcuyu şiddetsever olarak tanımlayamaz’ diyor.

İnsan hakları kuruluşları tepki gösterdi

Bu arada, Bulgaristan’ın da üye olduğu insan hakları kuruluşu Helsinki Committees for Human Rights (HCHR), Valev’in durdurulması için Bulgar yetkililere çağrıda bulundu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Erkek, kadın ve çocuk demeden Suriyeli sığınmacı kurbanlarını zorla yere yatıran, yarım saatten fazla o şekilde bekleten ve ölüm tehditleri savurarak korkutan bu kişi, aynı zamanda Bulgar toplumunda sığınmacılara karşı iğrenme duygusu ve düşmanlık beslenmesine öncülük ediyor" denildi.

Irkçılardan Valev'e destek kampanyası

Kuruluştan yapılan açıklamada, söz konusu açıklamasından sonra bir grup ırkçı Bulgar vatandaşı, Valev’i destekleyen imza kampanyası başlattı.

İlk birkaç saat içinde 2 bin kişinin katıldığı kampanyada kullanılan birkaç yorum ise şöyle:

"Maalesef Bulgarları koruyan bir devletimiz yok. bugün bütün Bulgarların birleşme günüdür. Dinko’nun yaptığıyla gurur duyuyoruz."

"Dinko bir kahraman ve onun gibi insanlara ihtiyacımız var. HCHR üyelerini hapse atalım, Dinko’yu değil!"

Ayrıca, Valev’i desteklemek için sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta bir sayfa da oluşturuldu.