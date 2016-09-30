Mülteci anlaşmasının mimarı AB'yi uyardı

Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) Başkanı Gerald Knaus, mülteci anlaşmasının bozulabileceği uyarısında bulunarak "Eğer göçmenlerin Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilmesi başarılamazsa Türkiye - AB anlaşması çöker. Bu nedenle Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak bu insanlara adil bir iltica süreci sunabileceğini kanıtlaması gerekiyor" dedi.

Die Welt gazetesine konuşan Knaus, anlaşmaya uyulan her haftanın AB'nin faydalanması gereken bir hediye olduğu değerlendirmesinde bulundu. Knaus, "bu yaz umutsuzluk duygusuyla Yunanistan'a her gün 50'den az kişinin geldiğini" ifade etti.

Knaus, "Şu sıralar Türkiye'nin anlaşmayı gevşettiği fark ediliyor, temmuz ayından ağustosa kadar Yunanistan'a iki kat fazla mülteci geçti" şeklinde konuştu.

Avrupa İstikrar Girişimi Başkanı Knaus, "Eğer Yunanlar birkaç bin insanı Türkiye'ye geri gönderme stratejisi olmadan adalardan anakaraya getirirse bunu birkaç haftada bir tekrarlaması gerekir" şeklinde konuştu.

Knaus, geçen mart ayında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşmasının mimarlarından biri olarak gösteriyor.

Mülteci anlaşması, mülteci statüsü verilmeyen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin de geri gönderilen her Suriyeli karşılığında yasal yollarla Türkiye'deki Suriyelilerden birini kabul etmesi planlanıyor. Avrupa Birliği, mülteci anlaşmasının uygulanması karşılığında Türkiye'ye 72 kriteri yerine getirmesi durumunda vize muafiyeti sağlanması sözü vermişti.

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