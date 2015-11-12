Mülteci akınını önlemeye çalışan AB, Afrika ülkelerine 1 milyar 800 milyon Euro'luk yardım yapacak

Malta’da bir araya gelen AB ve Afrika liderleri, sığınmacı krizi konusunda anlaşmaya vardı. Kabul edilen plan dahilinde, Afrika ülkelerine mülteci akını ile mücadelede kullanılmak üzere 1 milyar 800 milyon euro’luk yardım yapılacak. AB’ye üye 25 ülke ile Norveç ve İsviçre tarafından finanse edilecek fon için şu ana dek toplanan para miktarının 78 milyon 200 bin Euro olduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Avrupa Birliği ile Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Malta’nın başkenti Valletta'da gerçekleştirdiği sığınmacı zirvesi sona erdi. Avrupa’ya yönelik sığınmacı akınının azaltılması konusunun ele alındığı zirveden, yoksulluk nedeniyle yaşanan göçün azaltılması için Afrika ülkeleri için yeni bir fon oluşturulması kararı çıktı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, planın oy birliği ile kabul edildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

I have concluded the #VallettaSummit on migration. Political Declaration and Action Plan unanimously adopted — Donald Tusk (@eucopresident) 12 Kasım 2015

Göçün nedenleri ve kaçakçılıkla mücadele için oluşturulan planın öne çıkan bölümleri şöyle:

* Afrika’dan Avrupa’ya yaşanan sığınmacı akının azaltılması ve insanların Afrika kıtası içinde yerlerinden edilmesinin önüne geçilmesi için oluşturulacak Acil Güven Fonu’na AB 1 milyar 800 milyon Euro sağlayacak.

* Yasal göç desteklenecek. Afrikalı öğrenci ve akademisyenlere AB fonlarından sağlanan burslar arttırılacak.

* Afrika Boynuzu ile Kuzey Afrika’da yerlerinden edilenler için ekonomik imkanların sağlanması için hazırlanan yeni program 2016 sonuna kadar hayata geçirilmiş olacak.

* Yasadışı göç ve insan kaçakçılığının engellenmesi için taraflar arasındaki işbirliği arttırılacak.

* İltica başvuruları reddedilen göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi hızlandırılacak. En az 10 Afrika ülkesi, yasadışı göçmenlerin tespit edilmesinde Avrupa ülkelerine yardım edecek.

İlk olarak Sahel Bölgesi, Çad Gölü Bölgesi, Afrika Boynuzu ve Kuzey Afrika yararlanacak

AB’ye üye 25 ülke ile Norveç ve İsviçre tarafından finanse edilecek fon için şu ana dek toplanan para miktarının 78 milyon 200 bin Euro olduğu belirtildi. Acil Güven Fonu’ndan ilk olarak Sahel Bölgesi, Çad Gölü Bölgesi, Afrika Boynuzu ve Kuzey Afrika yararlanacak.

Plana ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’in uzun yıllardır kalkınma işbirliği vesilesiyle yoksulluk ve göçün nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik katkıda bulunduğunu belirterek, "Bugün, bu anlaşmayla bunu bir adım ileri taşıyoruz" dedi.

Juncker, "AB, rekor bir hızla bölgedeki sorunlara karşılık veriyor ki, bu da AB'nin kararlılığını gösteriyor. Düzensiz göç, ekonomik gelişim, fırsat eşitliği, güvenlik ve kalkınma konularında başarıya ulaşmak için diğer Avrupalı ortaklarımız ve Afrikalı partner ülkelerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.