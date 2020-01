Mülteci akınını önlemeye çalışan AB, Afrika ülkelerine 1 milyar 800 milyon Euro'luk yardım yapacak

Malta’da bir araya gelen AB ve Afrika liderleri, sığınmacı krizi konusunda anlaşmaya vardı. Kabul edilen plan dahilinde, Afrika ülkelerine mülteci akını ile mücadelede kullanılmak üzere 1 milyar 800 milyon euro’luk yardım yapılacak. AB’ye üye 25 ülke ile Norveç ve İsviçre tarafından finanse edilecek fon için şu ana dek toplanan para miktarının 78 milyon 200 bin Euro olduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Avrupa Birliği ile Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Malta’nın başkenti Valletta'da gerçekleştirdiği sığınmacı zirvesi sona erdi. Avrupa’ya yönelik sığınmacı akınının azaltılması konusunun ele alındığı zirveden, yoksulluk nedeniyle yaşanan göçün azaltılması için Afrika ülkeleri için yeni bir fon oluşturulması kararı çıktı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, planın oy birliği ile kabul edildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

I have concluded the #VallettaSummit on migration. Political Declaration and Action Plan unanimously adopted