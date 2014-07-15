Müller’den 'Altın Ayakkabı' sorusuna sert yanıt

Turnuvada attığı 5 golle 'Gümüş Ayakkabı 'nın sahibi olan Thomas Müller, bir gazetecinin " Altın Ayakkabı'yı bir golle kaybettin. Neredeyse kazanıyordun?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi'nden Koray Durkal'ın haberine göre; Alman golcü, " Dünya Şampiyonu olduk. Altın Ayakkabı saçmalığı umurumda değil. Ayakkabıyı g..ünüze sokabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bastian Schweinsteiger bu cevap üzerine kahkahalara boğulurken, Müller ise hızla alandan uzaklaştı. Alman futbolcunun cevabı basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.