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Spor

Müller’den 'Altın Ayakkabı' sorusuna sert yanıt

2014 Dünya Kupası'nın sahibi olan Almanya'da golcü futbolcu Thomas Müller, yaptığı açıklamayla büyük yankı uyandırdı

15 Temmuz 2014 13:28

Turnuvada attığı 5 golle 'Gümüş Ayakkabı 'nın sahibi olan Thomas Müller, bir gazetecinin " Altın Ayakkabı'yı bir golle kaybettin. Neredeyse kazanıyordun?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi'nden Koray Durkal'ın haberine göre; Alman golcü, " Dünya Şampiyonu olduk. Altın Ayakkabı saçmalığı umurumda değil. Ayakkabıyı g..ünüze sokabilirsiniz" ifadelerini kullandı. 

Bastian Schweinsteiger bu cevap üzerine kahkahalara boğulurken, Müller ise hızla alandan uzaklaştı. Alman futbolcunun cevabı basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.

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