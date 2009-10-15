Müller gözyaşlarını tutamadı

Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Alman yazar Herta Müller, parasızlığın hayatı boyunca çok karşılaştığı bir durum olduğunu söyledi.

Uluslararası Kitap Fuarı'nda göz yaşlarını tutamayan Alman yazar Herta Müller, Nobel Edebiyat Ödülü'yle verilen parayı ne yapacağını bilmediğini söyledi

Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Alman yazar Herta Müller, parasızlığın hayatı boyunca çok karşılaştığı bir durum olduğunu söyledi.

Müller, haftalık Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra hayatının değişmesini beklemediğini, ödülle birlikte verilen parayla da ne yapacağını bilmediğini belirterek, "Para sahibi olmak az tecrübe ettiğim bir durum" dedi.

Almanya’nın Frankfurt kentinde başlayan Uluslararası Kitap Fuarı’nda "Nefes Salıncağı" adlı yeni kitabından okuyan Müller, kitabı okurken göz yaşlarını tutamadı.

Müller, bu kitabı üç yıl önce Kitap Fuarı’nda ölen arkadaşı Oskar Pastior ile birlikte yazmaya başladıklarını belirterek, göz yaşları altında "Benim için burada yalnız oturmak çok üzücü. Ona çok teşekkür borçluyum" diye konuştu.

Pastior’ün ölümünün kendisi için "ışığın söndürülmesi" gibi olduğunu, arkadaşının ölümünden sonra uzun zaman yazmaya başladıkları kitap üzerinde çalışamadığını ifade eden Müller, ancak 9 ay sonra bu çalışmayı yalnız bitirmesi gerektiğini kabul edebildiğini belirtti.