-MULLEN'DEN ÇİN'E ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 27.11.2010 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Çin'in Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanmasını istedi. Oramiral Mullen, CNN'e verdiği demeçte, Pyongyang yönetiminin tutumunu değiştirmesi için Çin'in nüfuzunu kullanması gerektiğini ancak şu ana kadar bunu neden yapmadığının açık olmadığını belirtti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in güvenebilecekleri biri olmadığını da ifade eden Mullen, bu yüzden Pyongyang üzerinde etkisi olan Çin'in bakış açısının çok önemli olduğunu vurguladı. -İRAN- CNN'de Fareed Zakaria'nın programına katılan Mullen, yarın yayımlanacak demecinde, ABD'nin, füzeleri için nükleer başlık üretme yolunda olan İran konusuna gerçekçi yollar izlemesi gerektiğini ancak yine de diyaloğa yoğunlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Mullen, diyaloğun önemli olduğunu hala düşündüğünü belirterek, ''Ancak İran gerçekten doğruyu söyleyecek mi, hakikaten angaje olacak mı ve sahiden bir şeyler yapacak mı bunlara da bakmak gerekir'' dedi. -WİKİLEAKS- Oramiral Mullen, hükümetlerin ve diğer kuruluşların görev suiistimalleriyle ilgili belgeleri sızdıran Wikileaks internet sitesinin, Amerikan askerlerinin ve tüm dünyada ABD'yi destekleyen insanların hayatını tehlikeye attığını da söyledi. Mullen, bilgileri sızdıranlardan bunu durdurmalarını istedi. -AFGANİSTAN- Amerikan Genelkurmay Başkanı Mullen, Amerikalı yetkililerin, uzlaşma görüşmelerinde kendini Taliban lideri olarak tanıtan kişiden uzun süredir şüphe duyduğunu da belirtti. Şüphenin doğrulanmasının biraz zaman aldığını ifade eden Mullen, sonuçta bu kişinin söylediği şahıs olmadığının ortaya çıktığını belirtti . Mullen, kendisinin Ahtar Muhammed Mansur olduğunu söyleyen kişinin Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile değil, sadece arabulucularla görüştüğünü ifade etti. Mike Mullen, Taliban'la uzlaşma görüşmelerinde çok büyük adımlar atılması olasılığının düşük olduğunu da kaydetti.