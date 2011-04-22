-MULLEN: ''LİBYA'DA SAVAŞ ÇIKMAZA GİDİYOR'' BAĞDAT (A.A) - 22.04.2011 - Amerikan Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, NATO'nun hava saldırıları ile Kaddafi'nin kara birliklerinin yüzde 30-40 oranında etkisiz hale getirildiğini, ancak ''savaşın bir çıkmaza doğru gittiğini'' söyledi. Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyareti sırasında Amerikan askerlerine hitaben konuşan Mullen, Kaddafi'nin kara birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin yüzde 30-40 civarında etkisiz hale getirildiğini, ancak ''savaşın bir çıkmaza doğru gidiyor gibi göründüğünü'' ifade etti. Libya muhalefetinde El Kaide terör örgütünün temsil edildiğine ilişkin bir işaret olmadığını da belirten Mike Mullen, ''Buna dikkat ediyoruz, tetikteyiz. El Kaide'nin temsil edildiğini hiç görmedim'' dedi. Öte yandan Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin makamından yapılan açıklamada, Maliki'nin dün Bağdat'a gelen Mullen'a, Irak güvenlik güçlerinin ''kendi ülkelerinin güvenliğini sağlayabileceği ve sorumluluk alabileceğini'' söylediği kaydedildi. Irak ve ABD arasında varılan anlaşma, 31 Aralık'ta bütün Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngörüyor.