T24 LogoT24 Logo
Dünya

MULLEN: ''LİBYA'DA SAVAŞ ÇIKMAZA GİDİYOR'' BAĞDAT (A.A)

22 Nisan 2011 15:51

-MULLEN: ''LİBYA'DA SAVAŞ ÇIKMAZA GİDİYOR'' BAĞDAT (A.A) - 22.04.2011 - Amerikan Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, NATO'nun hava saldırıları ile Kaddafi'nin kara birliklerinin yüzde 30-40 oranında etkisiz hale getirildiğini, ancak ''savaşın bir çıkmaza doğru gittiğini'' söyledi. Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyareti sırasında Amerikan askerlerine hitaben konuşan Mullen, Kaddafi'nin kara birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin yüzde 30-40 civarında etkisiz hale getirildiğini, ancak ''savaşın bir çıkmaza doğru gidiyor gibi göründüğünü'' ifade etti. Libya muhalefetinde El Kaide terör örgütünün temsil edildiğine ilişkin bir işaret olmadığını da belirten Mike Mullen, ''Buna dikkat ediyoruz, tetikteyiz. El Kaide'nin temsil edildiğini hiç görmedim'' dedi. Öte yandan Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin makamından yapılan açıklamada, Maliki'nin dün Bağdat'a gelen Mullen'a, Irak güvenlik güçlerinin ''kendi ülkelerinin güvenliğini sağlayabileceği ve sorumluluk alabileceğini'' söylediği kaydedildi. Irak ve ABD arasında varılan anlaşma, 31 Aralık'ta bütün Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngörüyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24