Mülkiye'ye vekil dekan atandı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Dekanlığı’na vekaleten Prof. Dr. Orhan Çelik atandı.

TIKLAYIN-Mülkiye'nin dekanı Kadir Gürdal istifa etti

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Prof. Dr. Kadir Gürdal’ın istifasıyla boşalan Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Dekanlığı’na vekaleten Prof. Dr. Orhan Çelik atandı. İki yıl önce vekil olarak atanmasının ardından daha sonra asaleten atanan SBF İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olan Kadir Gürdal, 24 Mart’ta istifasını sunmuş ve 30 Mart itibarıyla da dekanlık görevinin sona ereceğini duyurmuştu.

Prof. Dr. Gürdal'ın 24 Mart’ta istifasını sunmasının ardından yaptığı açıklama şöyleydi:

“Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin saygıdeğer çalışanları,

Yaklaşık iki yıldır sürdürmekte olduğum Dekanlık görevinden ayrılma talebimi 23 Mart 2018 Perşembe günü sözlü olarak ve 24 Mart 2018 Cuma günü resmi olarak AÜ Rektörlüğü’ne ilettim. Uygun görülmesi durumunda 30 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimi itibariyle Dekanlık görevinden ayrılacağım.

Dekanlık görevini yürüttüğüm süre boyunca desteklerini gördüğüm Fakültemiz Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelerine, hocalarımıza, idari personelimize, hizmetlilerimize ve temizlik şirketi çalışanlarına teşekkür ederim. Bu süreçte Dekan Yardımcısı olarak görev yapan ve 23 Mart 2018 Perşembe günü görevinden ayrılan Prof. Dr. Fazıl Gökgöz’e teşekkürlerimi ise ayrıca sunuyorum.”