Mülkiye'ye girmeye çalışan akademisyenlere polisten TOMA'lı müdahale; 11 kişi gözaltına alındı

Eğitim Sen Ankara Şubesi'nin öncülüğünde "#HayırGitmiyoruz” çağrısıyla, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlere destek için aralarında Mülkiye'nin eski dekanı Yalçın Karatepe'nin de olduğu akademisyen ve hocalar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüsü önünde bir araya geldi. Kampüsün içine girmek isteyen akademisyenlere polis TOMA'lı ve biber gazlı müdahalede bulundu. Eylem sırasında gözaltına alınan 5'i akademisyen 11 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Üniversiteye girişleri polis tarafından engellenen hocaların cübbeleri ayaklar altına alındı.

Mülkiye önündeki polis müdahalesi kameraya böyle yansıdı:

Prof. Baskın Oran ve

Korkut Boratav da içeri alınmadı

İhraç edilen akademisyenlere destek için gelen Mülkiye'nin sembol isimlerinden Prof. Baskın Oran ve Prof. Korkut Boratav da içeri alınmadı. "Atılmış akademisyenlerimi görmeye geldim. Ama polis üniversiteye girmemize izin vermiyor" diyen Prof. Oran, polis müdahalesi sırasında bayılan bir kadına yardım etti.

Evrensel'in haberine göre, bir sivil polis tarafından yumruklandığını ifade eden ihraç edilen akademisyenlerden Cenk Yiğiter, “Bazı arkadaşlarımıza da çevik kuvvet tarafından şiddet uygulandı. Bütün bunlar kampüsün güvenlik amirinin gözü önünde oluyor” dedi.

Hocalar, kapıdan yola kadar sürüklenerek engellendi. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Yalçın Karatepe de içeriye alınmayanlardandı. Karatepe, akademisyenlerle birlikte polisle görüşürken, eyleme izin verilmeyeceği, ısrarcı olunursa müdahale edileceği tehdidinde bulunuldu.

Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca'nın da üzerine yürüdü. Polis akademisyenlere sıvı gazla saldırdı, müdahalede köpekler de kullanıldı.

Hocalar cübbelerine yere bıraktı

Polis saldırısı sonrası giriş kapısı kapatıldı. Hocalar bunun üzerine cübbelerinin okul kapısının önüne serdi.

"Biz bu okulun hocalarıyız, neden içeri alınmıyoruz" diyerek tepki gösteren akademisyenler "Çocuklarınızı okutacak hoca bulamayacaksınız" dedi.

İLEF'in içerisine giren polis KHK ile ihraç edilen Akademisyen Hakan Yüksel'le birlikte 5 öğrenciyi gözaltına aldı. Okul içerisinde köpeklerle insanların üzerine yüründü.

SBF'de İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı Emel Memiş Parmaksız gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5'i akademisyen 11 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Polisin üniversiteden ayrılmasının ardından SBF Konferans Salonu'nda forum düzenlendi: