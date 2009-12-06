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Yaşam

Mülkiye'nin kuruluş yıl dönümü balosu

06 Aralık 2009 01:01

Mülkiye'nin 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla balo düzenlendi.

Swiss Otel'de düzenlenen ''150. Yıl Balosu''na, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Ali Çolak, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi ve çok sayıda Mülkiyeli katıldı.

Katılımın oldukça yüksek olduğu baloda, bazı davetliler yer bulma sıkıntısı yaşadı. Gecede Zerrin Özer sahne aldı.

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