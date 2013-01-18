Mülkiyeliler'e bilet indirimi

Mülkiyeliler Birliği (MB) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DTGM) arasında yapılan görüşmeler sonrasında, Mülkiyeli olanlar, tiyatro biletlerini artık indirimli alacak. Yapılan görüşmeler sonucunda, 2012-2013 sezonu için 10 TL olan oyun biletleri, Mülkiyeliler'e 6 TL'den satışa sunulacak.

Biletler genel merkezde BM ve DTGM arasında yapılan anlaşma gereğince, Mülkiyeliler, biletler hafta içi 09:30 – 18:30 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 12:30 – 17:30 saatleri arasında Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yönetim katında ve bina içerisinde bulunan Hediyelik Eşya Satış Standından temin dilebilecek. Diğer yandan 1 Şubat 2013 Cuma günü saat 20:00’da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde ‘Cyrano de Bergerac’ adlı oyun sahnelenecek.