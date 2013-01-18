T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mülkiyeliler'e bilet indirimi

Mülkiyeliler Birliği ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma gereği, Mülkiyeliler, tiyatro için indirimli bilet alabilecek

18 Ocak 2013 19:14

Mülkiyeliler Birliği (MB) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DTGM) arasında yapılan görüşmeler sonrasında, Mülkiyeli olanlar, tiyatro biletlerini artık indirimli alacak. Yapılan görüşmeler sonucunda, 2012-2013 sezonu için 10 TL olan oyun biletleri, Mülkiyeliler'e 6 TL'den satışa sunulacak.

Biletler genel merkezde BM ve DTGM arasında yapılan anlaşma gereğince, Mülkiyeliler, biletler hafta içi 09:30 – 18:30 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 12:30 – 17:30 saatleri arasında Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yönetim katında ve bina içerisinde bulunan Hediyelik Eşya Satış Standından temin dilebilecek. Diğer yandan 1 Şubat 2013 Cuma günü saat 20:00’da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde ‘Cyrano de Bergerac’ adlı oyun sahnelenecek.

ETİKETLER

mülkiyelilersbf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24