Mülkiyeliler Birliği'nin yeni başkanı "Yetiştik Çünkü Biz" ekibinden Dinçer Demirkent oldu

Mülkiyeliler Birliği 46’ncı Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) gerçekleştirildi.

Seçimi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ihraç edilen Dinçer Demirkent'i başkan adayı olarak gösteren ‘Yetiştik Çünkü Biz’ grubu kazandı.

Mevcut yönetimin başkanı Erdal Eren'in çıkardığı liste ile yarışan 'Yetiştik Çünkü Biz' grubunun Twitter hesabından seçimin, resmi olarak 752'ye karşı 802 oy ile kazanıldığı açıklandı.

"Sadece mezunlar derneği değil, gelenek"

Genel kurul açılışında konuşan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Erdal Eren, kendi dönemlerinde Mülkiyeliler Birliği'nin faaliyetlerini anlattı.

Sosyal medya paylaşımları, mülkiyeliler haber, tv programı vb. çalışmaları anlatan Eren, ihraçlara ihraç edilen akademisyenlere konuşmasının sonunda değindi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından akademisyenlerin ihraç edilmesine karşı üzüntü ve isyanlarını Mülkiyeliler Birliği olarak paylaştıklarını söyleyen Eren, Mülkiyeliler Birliği'nin tepkisinin yüksek olduğunu savundu.

"Yetiştik Çünkü Biz" listesinin adayı Dinçer Demirkent, "Bu yola çıkarken dedik ki sadece seçimleri değil farklı kuşaklardan tüm mülkiyelileri kazanacağız" dedi.

Ülke her geçen gün karanlığa giderken, demokrasiden daha fazla uzlaşırken okulda ders vermeye devam hocaların öğrencileriyle değil soruşturmalarla uğraştığını belirten Demirkent, "Tepeden tırnağa mekanlarımızdan üyelerimizin haklarına kadar savunacağız. Mülkiyeliler Birliği sadece bir mezunlar derneği değildir. Bir gelenektir ve biz bu geleneği yeniden diriltmek için aday olduk. Bizler yönetimde olsaydık 16 Nisan Referandumu maddelerinin her biri hakkında kamuoyu bir rapor görürdü. Ancak Mülkiyeliler Birliği hayır diyen bir bildiri bile kaleme alamadı ülkenin Anayasası değişirken. Biz yönetimde olsaydık fakülte tasfiye edilirken bihaber olmazdık, beklemezdik. Mülkiyeliler Birliği mekanları gençlere, kadınlara hitap etmeyen köhne mekanlar olmazdı. Hakkımızdaki kara propagandaya rağmen Mülkiyeliler Birliği'ne kara leke bulaşmasın diye uğraştık. Hiçbir üyemizin kendisini yalnız hissetmemesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

"Daha çok yapacak işimiz var. Yetiştik Çünkü biz"

SBF'de kurulan Türkiye'nin ilk insan hakları merkezi kapatıldığına dikkat çeken Demirkent, "Maalesef insan hakları merkezi Mülkiyeliler Birliği bünyesinde değil ODTÜ Mezunlar Derneği desteği ile yürütülmektedir. Mülkiyeliler Birliği bünyesinde kuracağız" dedi.

Konuşmasının sonunda diğer yönetim kurulu adaylarını tanıtan Demirkent, "Daha çok yapacak işimiz var. Yetiştik Çünkü biz" dedi.