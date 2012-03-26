Mülkiyeliler Birliği'nin yeni başkanı Sevilay Çelenk

Mülkiyeliler Birliği'nin 43. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimleri, Doç. Dr. Sevilay Çelenk'in genel başkan adayı olduğu "Gelenekten Geleceğe Mülkiye" grubu kazandı. Çelenk,Füsun Çiçekoğlu'ndan sonra ikinci kadın başkan olarak Mülkiyeliler Birliği'ni iki yıl yönetecek.

1859 yılında kurulan ve bugün Ankara Üniversitesi çatısı altında Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak varlığını sürdüren Mülkiye'nin mezunlar derneğinin 43. olağan genel kurulu 25 Mart Pazar günü yapıldı. SBF Büyük Anfi'de yapılan seçimlere beş grup katıldı. Saat 17:00'ye kadar süren oylamada, halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Doç. Sevilay Çelenk'in genel başkan adayı olduğu "Gelenekten Geleceğe Mülkiye" grubu 521 oy alarak seçimi kazandı. Çelenk'in başkan adayı olduğu listeyi, 2010 seçimlerinden önce Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı olan Ali Çolak ve arkadaşları da destekliyordu.

Çelenk, bianet'e 'kendisine gösterilen güveni kadınlara yönelik bir güven olarak algıladığını' açıkladı. 'Çok mutluyum. Akademisyen ve kadın bir adayın seçilmesi Mülkiyeliler Birliği'ne yeni bir soluk getirecektir" dedi.

Yeni yönetim

Yönetimi İhsan Fevzibeyoğlu ve arkadaşlarından devralan Çelenk başkanlığında oluşan yeni Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Orhan Yüksel (başmüfettiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı), Özgür Kabayel (müfettiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), Fuat Şen (müfettiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı), Dr. Pınar Ecevitoğlu (akademisyen, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü), Azmi Ekmen (Avrupa Birliği uzmanı, Sağlık Bakanlığı), Özgür Tüfekçi (yayıncı, Nota Bene Yayınları).

Portre / Sevilay Çelenk

Doç. Dr. Sevilay Çelenk Ankara SBF'den 1990 yılında mezun oldu. "Türkiye'de Televizyon Program Endüstrisi: Bağımsız Prodüksiyon Şirketleri Üzerine Bir İnceleme (2003)" konulu yüksek lisans teziyle, "Televizyonda İçerik Yapılaşması ve Toplumsal Kültür: Yayın Akışı Ekseninde Eleştirel Bir İnceleme" konulu doktora tezini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladı.

2007- 2009 Estonya'da (Tallinn University Baltic Film and Media School; Estonian Institute of Humanities) konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Çelenk'in akademik ilgi alanları arasında kültürel çalışmalar, televizyon sosyolojisi, görsel kültür ve ideoloji, popüler kültür, medya eleştirisi, feminist medya çalışmaları ve günlük hayat incelemeleri yer alıyor.

Çok sayıda yayını bulunan Doç. Dr. Çelenk, 2000'den bu yana BİA/bianet eğitim programlarında da eğitmen ve yazar olarak yer aldı. Çelenk, IPS İletişim Vakfı Yayınları'ndan çıkan Başka Bir İletişim Mümkün / 03-05 Kasım 2006 İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Forumu Bildirileri kitabının Türkçe ve İngilizce versiyonunun editörlüğünü de yaptı.

İsmail Beşikçi de oy kullandı