Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, 8 Mart etkinliklerini duyurdu; "Katılımınız ve katkılarınızla daha güçlü olacağız"

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için planlanan etkinlikleri duyurdu. Çevrimiçi olarak da düzenlenecek etkinliklere ilişkin şubeden yapılan açıklamada, "Etkinliklerimize katılımınız ve katkılarınızla daha güçlü olacağız" denildi.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları;

Derneğimiz İzmir Şubesi olarak kuruluşunu gercekleştirdiğimiz "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’ ile,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Haftasını coşku ve kararlılıkla kutlamak dileğindeyiz.

Etkinliklerimize katılımınız ve katkılarınızla daha güçlü olacağız.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu"

İÇİMİZDEKİ KADIN SES VERİYOR" Programı:

7 Mart 2021 PAZAR

Saat 19.30 - çevrimiçi olarak başlayacak

etkinliğimiz üç bölümden oluşuyor..

1.Bölüm; Kadınların dilinden kadın hikâyeleri: Katılımcılar, onları etkileyen, hayatlarında iz bırakan kadın hikâyelerini anlatıyor.

2.Bölüm; Beden Perküsyonu Çalışması: "Bedenimle hayata ses veriyorum."

Müzisyen Dilşad Güngör , katılımcılarımızla "Beden Perküsyonu Çalışması" uygulayacaklar.

3.Bölüm; Zamansız şarkılar: İnsana, hayata dair sözler, kadın sanatçılarımızla dile gelecek...

Müzisyen-Besteci- Söz Yazarı Aysun Timurcan;

Müzisyen ve Müzik Eğitimcisi Nesrin Bacak;

Müzisyen ve Müzik Eğitimcisi Dilşad Güngör konuklarımız.

( Zoom Meeting ID: 86422994485, Passcode: 9119649)

8 Mart 2021 17:30

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Dernek Binamızda buluşma.(Kıbrıs Şehitleri Cad.)

8 Mart 2021 18:30

İzmir Kadın Platformu Yürüyüşüne Katılım (Toplanma Yeri: ÖSYM binası önü)"