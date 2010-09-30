Mülkiyeliler Allianoi için bir araya geliyor

T24- Bir çok tartışmanın konusu olan, sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Allianoi'nin kurtulabilmesi için şimdi de Mülkiyeliler Birliği bir adım atıyor.







Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından üzeri kum ile kapanıp baraj suları altında kalacak Allianoi'nin yok olması çevreciler tarafından tepki toplamaya devam ediyor.







Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının oluşturduğu Mülkiyeliler Birliği, 2 Ekim günü "Allianoi'u Kurtaramamak: Bir Tarih ve Kültür Katliamı" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.







Birliğin genel merkezinde gerçekleşecek söyleşi ile dikkatler tekrar Allianoi'ye çekilmeye çalışılacak.



Söyleşi konukları ise: Özgen Acar ve Alime Mitap.





