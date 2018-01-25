T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mülkiyeli akademisyenlere en iyi makale ödülü

Makale, Prof. Dr. Köse ve Doç. Dr. Bahçe tarafından hazırlandı

25 Ocak 2018 16:14

Mülkiyeli akademisyenler Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse ve Doç. Dr. Serdal Bahçe’nin kaleme aldığı “Social Classes and the Neo-Liberal Poverty Regime in Turkey, 2002–2011″ isimli makale, Journal of Contemporary Asia tarafından 2017 yılında yayımlanan en iyi iki makaleden biri seçildi.

Köse ve Bahçe tarafından yazılan ve Journal of Contemporary Asia’nın 2017 tarihli 47. cilt 4. sayıda çıkan “Social Classes and the Neo-Liberal Poverty Regime in Turkey, 2002–2011″ başlıklı makale, dergi yayın kurulunun atadığı bir seçici kurul tarafından 2017 yılında dergide çıkan en iyi iki makaleden biri olarak belirlendi.

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, SBF Uluslararsı İktisat Bölümü Başkanıyken Olağanüstü Hâl'de (OHAL) yayımlanan kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmişti. Doç. Dr. Serdal Bahçe ise halen SBF Maliye Bölümünde çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER

Ahmet Haşim KöseSerdal BahçeMülkiyeli akademisyenleren iyi makale ödülü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24