Mülkiyeli akademisyenlere en iyi makale ödülü

Köse ve Bahçe tarafından yazılan ve Journal of Contemporary Asia’nın 2017 tarihli 47. cilt 4. sayıda çıkan “Social Classes and the Neo-Liberal Poverty Regime in Turkey, 2002–2011″ başlıklı makale, dergi yayın kurulunun atadığı bir seçici kurul tarafından 2017 yılında dergide çıkan en iyi iki makaleden biri olarak belirlendi.

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, SBF Uluslararsı İktisat Bölümü Başkanıyken Olağanüstü Hâl'de (OHAL) yayımlanan kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmişti. Doç. Dr. Serdal Bahçe ise halen SBF Maliye Bölümünde çalışmalarını sürdürüyor.