Mülkiye'de öğrencilerden boykot; İLEF'te dekan istifaya çağrıldı

686 sayılı KHK ile 7 Şubat 2017'de görevlerinden ihraç edilen 330 akademisyen için eylemler devam ediyor. 72 akademisyenin görevlerinden atıldığı ve en büyük ihraçların yaşandığı Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler ve hocalar dersleri boykot etti.

BirGün'de yer alan habere göre, sabah erken saatlerden itibaren öğrencilerin sınıfları boşattığı görüldü. Dersin sonunda pankartın arkasında buluşan akademisyenler ve öğrenciler, bir kez daha “Hayır gitmiyoruz!” dedi ve dersi “Her yer Cebeci her yer direniş”, “Saray’ın İbiş’i olmayacağız”, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganlarıyla bitirdi.

Boykottaki Mülkiye'de öğrenci ve akademisyenleri okul önünde basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı.

Mülkiyeliler sınıf sınıf gezerek boykot çağrısı yapıyor

İLEF Dekanı Altun'a istifa çağrısı

Öte yandan Ankara Üniversitesi İletişim Faktültesi, (İLEF) öğrencileri de dekan Abdülrezak Altun'u istifaya çağırdı.

Dekan Altun'un odası önüne gelen öğrenciler adına yapılan konuşmada "Duyduk ki meslektaşları ihraç edilirken sevgili dekanımız, onları savunmak yerine İstanbul'a gitmiş. Biz bugün buraya geldiğimizde tek bir isteğimiz vardı. Yıllardır gösteremediği dirayeti bir gün olsun göstersin ve istifa etsin diye uğraşmak istemiştik. Bizim için artık kendisi boş bir odadan ibarettir. Dekan bey istifasını verene kadar direnişimiz devam edecek" denildi.

"Saray'ın İbiş'i olmayacağız!"

Ankara Tıp'ta da 'Hocama Dokunma' eylemi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri de "Hocama Dokunma" pankartı açarak tepkilerini dile getirdi.

Eylemde konuşan Prof. Dr. Yasemin Yalım, Akademik Kurul'un toplanması ve akademisyenlerin ait oldukları kürsülere dönmesi çağrısında bulundu.

İhraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Ahmert Derya Aysev, kendilerine bu süreçte destek olanlara cesaretleri nedeniyle teşekkür etti. Kendisinin de ülkede barış olması, çocukların ve annelerin ağlamaması, asker ve polisin ölmemesi için imza attığını söyleyen Aysev, attığı imzayla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Sibel Perçinel de, "İhracımızın konuşulmasını zül sayıyorum, barışın tesisini konuşmalıydık" dedi.