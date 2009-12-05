Mülkiye'de Baykal ve Öymen'e protesto

T24 - Terörle Mücadelede Dersim yöntemini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ile kendisine sahip çıkan CHP Lideri Deniz Baykal’ı genç mülkiyeliler sert protestoyla karşıladı.



Star gazetesinden Ebru Orhan'ın haberine göre mezunu oldukları Mülkiye’nin 150. yıl kutlamalarına katılan Baykal ve Öymen’i öğrenciler, “Kan var bütün kelimelerinin altında” pankartı ve “Bu salonda yerin yok Öymen, dışarı” sloganı ile karşıladı.



Öymen ve Baykal, protestoların sona ermesini uzun süre beklerken göstericiler ile konuklar tartıştı. Program öngörülenden daha geç başladı. Güvenlik görevlileri pankartı toplarken öğrenciler, töreni konuk olarak izledi.