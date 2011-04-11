Mülkiye ve Maliye FERRUH TUNÇ İLE EDEBİYATA DÖNDÜ...

T24 - Mülkiye ve Maliye Teftiş Kurulu, Türk şiirinin en büyük isimlerinden, "İkinci Yeni" akımının sembolü Cemal Süreya'nın ardından iddialı bir şairi daha konuşuyor. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra meslek hayatına Maliye Teftiş Kurulu'nda adım atan Ferruh Tunç, Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün ardından Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü de kazandı.



Tahsin Yücel, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Haydar Ergülen ve aileyi temsilen Ayşe Sarısayın'dan oluşan Seçiciler Kurulu Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nün Ferruh Tunç'un "Melez Zamanlar" adlı kitabına verdi. 1980 yılından beri düzenlenen ödülün gerekçesi şöyle açıklandı:

"Necatigil Şiir Ödülü bu yıl, çağımızın parçalanmış toplumlarını ve yabancılaşmış bireylerini, durmadan değişen özelliklerini, bu karmaşık gerçekliğe denk düşen bir imge zenginliğini, ironi ve lirizmle yansıttığı için Ferruh Tunç'un Melez Zamanlar kitabına verildi."

Ödül töreni bu akşam (11 Nisan 2011) 18.00'de Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla yapılacak.

Mülkiye mezunu Maliye Müfettişi



1958 yılında Gazipaşa'da doğan Ferruh Tunç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Maliye Müfettişi olarak başladığı çalışma yaşamını, ağırlıklı olarak uluslararası denetim ve danışmanlık şirketlerinde sürdürdü. Maliye Teftiş Kurulu'ndan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Daha sonra Yeminli Mali Müşavir olarak çalışırken 2009 yılında KPMG'nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Ferruh Tunç'un ilk şiirleri doksanlı yılların başlarında Adam Sanat dergisinde yayımlandı. Broy, Yeni Biçem, Edebiyat ve Eleştiri, Varoş, Papirüs, Mecaz, İmge-Öykü, Varlık şiirlerinin yayımlandığı öteki dergilerdi. İlk kitabı Şehrin Eski Yolcusu (Ümit Yayıncılık) ilgiyle karşılandı. İlk sayısında bu yana sürekli olarak Sözcükler dergisinde yazıyor.

İkinci Yeni akımının sembol ismi Cemal Süreya'da Mülkiye'yi bitirdikten sonra Maliye Teftiş Kurulu'nda çalışma hayatına başlamış, Darphane Genel Müdürlüğü'nü de içeren bürokratik kariyerinin yanı sıra şiire getirdiği yeni solukla Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmuştu. 9 Ocak 1990'da, henüz 59 yaşındayken kaybettiğimiz Süreya, portre yazıları ve denemeleriyle düz yazı alanında da önemli yapıtlara imza atmıştı.

Mülkiyeli şairler

1859 yılında kurulan Mülkiye'den çıkan şairler arasında, Faik Ali Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Ömer Bedrettin Uşaklı, asfi Mahir Kocatürk, Cahit Sıtkı Tarancı, Şinasi Özdenoğlu, Nüzhet Erman, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve İsmet Özel de bulunuyor.