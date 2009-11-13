Mülkiye treni Ankara'ya gidiyor!

T24 - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) 150. kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Mülkiyeliler Birliği, 150. yılın tüm görkemiyle kutlaması için bir dizi program hazırladı. Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi de, Mülkiyelileri, kuruluş yıldönümü olan 4 Aralık için İstanbul'dan Ankara'ya tren yolculuğuna davet etti.



Tüm Mülkiyelileri 150. yıl coşkusuna davet eden Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Ali Çolak, İstanbul, Bursa ve Eskişehir şubelerinin, 73 yıl önceki yolculuğun anılarına dönerek yolculuğu yeni anılarla zenginleştireceklerini söyledi. Çolak, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



''Anılar daha uzun yolculuklardan. Bizi çağıran yolun kendisi değil, bize armağan ettiği anılardır. Paylaştıkça çoğalacak ve aramızda sarsılmaz bağlar oluşturacaktır. Tren yol aldıkça İstanbul, Eskişehir arkada kalacak, uzaklaşacak... Akarak büyüyen nehirler gibi Bursa ve Eskişehir şubelerimizin üyeleri katılacak gittikçe büyüyen yürüyüş koluna. Tren her makas değiştirdiğinde Ankara yaklaşacak bize ve bir ülkenin kaderine giden yolun gizemini duyumsayacağız. Yolculuğa anlamını veren üyelerimizin katılımıdır. Bu tarihsel buluşmaya katılımınızı diler tüm Mülkiyelilerin 150. yılını kutlarım''



Mülkiye'nin kuruluşunun 150 yıldönümü nedeniyle Ahmet Müfit Erkarakaş yönetimindeki Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi de, kutlama etkinlikleri kapsamında program hazırladı. Mülkiyelileri trenle Ankara yolculuğuna davet eden İstanbul Şubesi'nin hazırladığı program şöyle:



- 3 Aralık Perşembe akşamı İstanbul’dan Ankara’ya (yataklı) Ankara Ekspresi ile gidiş.

- Eskişehir Garı'nda Bursa ve Eskişehir’den Mülkiyelilerle buluşma.

- 4 Aralık sabahı saat 09:00’ da Ankara Tren Garı'ndaki kafeteryada Ankara’daki Mülkiyelilerle buluşma.

- 14.00’ de Anıtkabir’e gidiş.

- 16.30’ da Cebeci'deki Ankara SBF’de 150. Yıl kutlama töreni.

- 5 Aralık Cumartesi gecesi Ankara Swiss Otel’de 150. Yıl Balosu.

- İstanbul Haydarpaşa Garı'nda başlayacak program, 5 Aralık akşamı balo ile sonlanacak.





